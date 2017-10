Dit is objectief de beste mop van de wereld

Wetenschappers hebben weinig op met subjectiviteit, die willen gewoon weten hoe iets zit. Zo ook Richard Wiseman van de universiteit van Hertfordshire, die zich jaren geleden afvroeg wat de beste mop van de wereld was, objectief gezien dan.

Maar ja, hoe pak je zoiets aan? Wiseman tuigde een website op waar mensen moppen konden aanleveren en beoordelen. De bedoeling was om de grap te achterhalen die mensen uit verschillende landen en culturen en van verschillende leeftijden het meeste aansprak.

Na een jaar had Wiseman meer dan 40.000 moppen en anderhalf miljoen beoordelingen verzameld. Dit was de winnaar: Twee jagers zijn in het bos als één van ze ineenzakt. Hij lijkt niet meer te ademen en heeft een wezenloze blik in zijn ogen. Zijn maatje pakt snel zijn telefoon en belt 112. Met stokkende stem zegt hij: 'Mijn vriend is dood! Wat kan ik doen?' De telefonist antwoordt: 'Rustig aan, ik kan helpen. Om te beginnen moeten we zeker weten dat hij dood is.' Er volgt een stilte, daarna klinkt er een geweerschot. De man komt terug aan de telefoon en zegt: 'Oké, wat nu?'