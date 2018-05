Dit is de Russische brigade waar de Buk-raket die MH17 uit de lucht schoot vandaan kwam

De superlatieven waren niet van de lucht toen in het voorjaar en de zomer van 2014 militaire konvooien door Zuid-Russische steden en dorpen trokken richting Oekraïense grens. Talloze automobilisten en toevallige passanten filmden het langsdenderende materieel. Met een paar muisklikken zijn er op sociale media vele foto’s en filmpjes van te vinden.

Naarmate het conflict in het oosten van Oekraïne verder uit de hand liep, registreerden toevallige waarnemers steeds meer zwaar materieel. Daaronder ook de Buk-raketinstallaties die volgens het Joint Investigation Team dat de MH17-ramp onderzoekt afkomstig zijn van de 53ste luchtafweerbrigade. Die heeft haar basis vlakbij de stad Koersk. Een van die installaties is geïdentificeerd als de Buk Telar die op 17 en 18 juli 2014 veelvuldig is gefotografeerd en gefilmd in Oost-Oekraïne en die volgens de onderzoekers vlucht MH17 heeft neergehaald.

Gemanipuleerd Rusland ontkent niet alleen glashard de bevindingen van het MH17-onderzoek, maar ook dat welk Russisch militair materieel dan ook in 2014 of daarna is ingezet op Oekraïens grondgebied. Het Russische ministerie van defensie verwijt de onderzoekers dat die zich baseren op handig gemanipuleerde beelden uit sociale media en roept hen op zich ‘aan de feiten’ te houden. Het ministerie van buitenlandse zaken noemt het onderzoek ‘vooringenomen’ en de beschuldigingen ‘ongegrond’. De Russen blijven herhalen dat zij zelf al bewijs hebben geleverd dat Oekraïne, niet Rusland, schuldig is aan het neerschieten van de MH17, zelfs al spreken talrijke ooggetuigen dat tegen. De 53ste luchtafweerbrigade bestaat sinds 1967, toen ze werd opgezet op het grondgebied van de toenmalige Sovjetrepubliek Armenië. Kort daarop werd de brigade overgeplaatst naar Oost-Duitsland, om daar te blijven tot 1992. Na de terugtrekking van de Sovjettroepen kreeg ze Koersk als thuisbasis. Tussen 1992 en 1994 zijn de manschappen ingezet tijdens de oorlog in de naar afscheiding strevende Georgische regio Abchazië. In 1986 is de Buk-raket toegevoegd aan het arsenaal van de 53ste brigade, die sinds 2013 onder het commando staat van de 42-jarige kolonel Sergej Moetsjkajev. Zijn naam wordt genoemd in het rapport dat onderzoeksplatform Bellingcat in 2016 uitbracht over de verantwoordelijken voor het neerhalen van de MH17. Volgens Bellingcat is het vrijwel zeker dat niet hij, maar iemand hoger in rang het bevel voor de lancering heeft gegeven.

