Dit is de nieuwe Kjeld Nuis, en die kent geen twijfel meer

Bij alle anderen stonden de mondhoeken strak, maar bij Kjeld Nuis speelde gisteren een glimlach rond de mond vlak voor de start van zijn olympische 1500 meter. Het was een glimlach vol zelfvertrouwen. Want Nuis wist, al zei hij dat niet hardop: niemand kan mij verslaan.

En dat bleek ook zo te zijn. Als favoriet én debutant was hij de beste op de schaatsmijl, iets wat niet voor iedereen in die positie is weggelegd op het koningsnummer. Het leek alsof het hem allemaal te makkelijk afging. Snelle rondjes, paf. Scherpe bochten, paf.

Nuis had in het verleden ook ­weleens te veel zelfvertrouwen. Dan ging het in zijn hoofd mis. Kon hij de druk niet aan, ging hij te veel nadenken tijdens een rit. Die twijfel probeerde hij weg te nemen door kracht te ontwikkelen, maar juist dan kwam hij in de verkramping terecht.

Het is de ‘nieuwe Nuis’. Want winnen op de echt belangrijke momenten lukte jarenlang niet. Pas vorig jaar, acht jaar na zijn entree in het internationale circuit, wist hij de grote prijzen te winnen. Hij werd toen, op dezelfde baan als gisteren, wereldkampioen op de 1000 en 1500 meter. Dat gaf druk voor de Spelen, erkende Nuis, maar ook veel zelfvertrouwen. Dat laatste hielp hem gisteren aan de overwinning.

Rust in het hoofd

Nuis vond de oplossing in mentale begeleiding. Daar koos hij zelf voor, ervan overtuigd dat hij met rust in zijn hoofd op belangrijke momenten wel kon winnen. De prijs die hij betaalde voor een verkeerde voorbereiding was namelijk te hoog geweest. Zo miste hij vier jaar geleden de ­Spelen op 0,02 seconde. Het was de tweede keer dat hij niet naar de Spelen mocht. In 2010 kwalificeerde hij zich wel, maar had hij geen beschermde status. Toen werd Jan Bos in zijn plaats aangewezen.

Hij is tactisch zo sterk, dat hij kan spelen met zijn ritten.

Het toegenomen zelfvertrouwen zorgt er ook voor dat Nuis kan schaken. Hij is tactisch zo sterk, dat hij kan spelen met zijn ritten. Vóór de rit van gisteren hoopte hij op een start in de buitenbocht, waardoor hij bij de eerste kruising achter zijn tegenstander aan kon rijden. Dat was precies wat er gebeurde.

De Japanner Takuro Oda ging de eerste 300 meter mee, maar daarna kon Nuis jagen. Hij reed zijn eerste ronde zo hard als ware de mijl een 1000 meter. Al voor het ingaan van de bocht na de kruising was Oda zoekgereden. Het rondje ging in 25 seconden, een seconde sneller dan alle concurrenten. Coach Jac Orie schrok ervan. Hij zou weleens te hard van start zijn gegaan.