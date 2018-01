Dit is de grootste rivierdelta van Europa en een paradijs voor vogelliefhebbers

De Donaudelta is een van de belangrijkste, zo niet het allerbelangrijkste vogelgebied van Europa; een oogstrelend natuur- gebied van bijna 6000 vierkante kilometer, grotendeels aan de zuidoever in Roemenië. Een deel ligt aan de overkant van de Donau in Oekraïne, maar alleen al in Roemenië is de delta zo groot als 40 of 50 Biesboschen bij elkaar! En in die uitgestrektheid wonen slechts 15.000 mensen.

Als liefhebber van rust en natuur vind ik het er heerlijk en als vogelaar vind ik er het paradijs. Er is één nadeel, lopend kom je het gebied niet echt in en de rietkragen zijn te hoog om veel te zien. Gelukkig zijn er boten te huur, en varen er zelfs hotelboten, met een hoog dek. Als een varende vogelkijkhut schuift zo'n boot door de wateren, soms bedekt met bloeiende waterlelies. De mensen die in de delta wonen, varen soms nog met houten kajaks. Ze leven van de visvangst, want de kreken zijn zeer visrijk.

In de delta broeden dan ook veel visetende vogels, waaronder de grootste vogels van Europa. Dat zijn geen arenden, geen gieren, geen kraanvogels, trappen, zwanen of flamingo's, nee, dat zijn pelikanen! Twee soorten zelfs: de roze pelikaan en de kroeskop- pelikaan. Beide hebben een spanwijdte van 2 meter en een gewicht van meer dan 10 kilo. De kroeskop-pelikaan broedt er met enkele honderden paren, de roze met enkele duizenden. Een rij pelikanen, zonbeschenen vliegend tegen de avondlucht, is een van de mooiste dingen die ik ooit heb gezien.

Onder de visetende vogels bevinden zich allerlei soorten reigers, waaronder kleurrijke en bijzondere soorten als purperreiger, kwak en wouwaapje. Aalscholvers zijn er natuurlijk, vooral de kleine neef van onze aalscholvers, de dwergaalscholver, een zeldzaam beestje dat volgens mij nog nooit in Nederland gezien is en waarvan de grootste kolonie van Europa zich hier bevindt, met meer dan tienduizend broedparen!

Ook zwarte ibissen leven hier - net als pelikanen zijn dat tropische verrassingen waaraan ik niet meteen zou denken in een Europees natuurgebied. Verder dansen hier twee schitterende moerassterns door de lucht, vissend op visjes en jagend op insecten: de zwarte stern en de witwangstern. Ik probeer die elegante balletdansers te fotograferen, maar dat valt niet mee, wat zijn ze snel en wendbaar. Intussen komen er twaalf vogels langs vliegen, die wel wat op sterns lijken, met hun gevorkte staarten en bonte lijf, maar die vastberaden doorvliegen en die mij tijdens het klapwieken telkens even een blik gunnen op hun roestbruine ondervleugels: vorkstaartplevieren, de waadvogels van de steppen.

Terwijl de boot een wilgenmoeras binnenglijdt, roepen overal koekoeken hun naam en laten ze zich ook regelmatig zien. Met wat geluk vliegen er oogverblindend kleurrijke vogels voorbij: ijsvogels, bijeneters of hoppen. Hoopvol spied ik rond. Maar tot mijn verrassing zie ik drie andere kleurrijke schoonheden: een groene specht, een zwarte specht en zowaar een scharrelaar!

Er komen ook zoogdieren voor in dit uitgestrekte moerasgebied. Otters bijvoorbeeld, ik zou dolgraag een otter zien, maar helaas, ze houden zich verborgen. Er leven ook bunzingen van een andere soort dan die in Nederland. Gevlekte bunzingen zijn het, met een pantervel. Ik sta vroeg op en wandel een ommetje door het grazige steppe- en weidelandschap dat hier ook is. Natuurlijk zie ik geen bunzing. Beren en wolven zie ik ook niet, daarvoor moet je naar de Karpaten, een eindje landinwaarts. Wel zie ik een vos langs een bosrand draven. Zijn roodbruine rug en pluimstaart golven gelijkmatig voort, tot de vos ineens de bosjes in springt.

Een valkje scheert over en neemt plaats op een telefoonlijn. Is het een boomvalk? Nee hij is bonter en kleiner. Of beter: zij. Het is een vrouwtje van de roodpootvalk. Het mannetje hoop ik ook nog te zien. Een mannetje roodpootvalk is leigrijs met een roodbruine broek. Een schitterend valkje. Valken hebben een weerhaakje in hun snavel, om prooien mee te slachten. Er zijn ook zangvogels die zo'n valkentandje hebben: klauwieren, en van die zangvogelfamilie komen hier maar liefst vier soorten voor.

Ik wandel terug naar mijn hotelboot en zie een van mijn lievelingsvogels voorbij zwenken, die zo sierlijke luchtacrobaat: een grauwe kiekendief, net als de klauwier een vogel die veel te mooi is voor het predicaat 'grauw'. De kiekendief zweeft met zijn slanke lijf, zijn lange vleugels en staart en zijn ronde uilenkoppie naar de verte.

