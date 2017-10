Dit IJslandse schoolhoofd moet de Oranje handballers tot een team kneden

De een is tandarts en de ander hoofd van een basisschool. In die hoedanigheid kennen Heimir Hallgrimsson en Erlingur Richardsson bijna alle 4300 inwoners van het stadje Vestmannaeyjar op Heimaey, een eiland ten zuidwesten van IJsland. De twee vrienden hebben nog een gemeenschappelijke deler: sport. Hallgrimsson is bondscoach van de IJslandse voetballers, Richardsson een gerespecteerd handbalcoach.

Drie weken geleden kwamen ze nog bij elkaar over de vloer. Om preciezer te zijn bracht Richardsson, deze week aangesteld als bondscoach van de Nederlandse handbalmannen, een bezoek aan de praktijk van Hallgrimsson. Er moest een kies worden getrokken. "Hij beleefde er meer plezier aan dan ik", zei Richardsson bij zijn presentatie op Papendal.

Teamwork, het woord valt vaak als Richardsson probeert de opvallende sportieve successen van het kleine IJsland te verklaren. De voetbalploeg kwalificeerde zich deze week voor het eerst voor het WK, de handballers zijn vaste gast in de strijd om mondiale medailles. "Het maakt niet uit wie je bent of wat je doet", zegt de 45-jarige Richardsson, "samenwerken en discipline vormen de basis voor succes."

Ook in de kleine gemeenschap van Vestmannaeyjar neemt sport een belangrijke plaats in. "Sport is populair", erkent Richardsson. De voetballers en handballers in het stadje spelen in de hoogste divisie van de nationale competities. Iedereen is, zo zegt hij, bereid zich in te zetten voor de clubs. "Kinderen verkopen zaken als toiletpapier en snoep om geld op te halen, waardoor clubs kunnen reizen."

Een eer

Voordat Richardsson zijn ja-woord aan het Nederlands Handbal Verbond kon geven, moest hij wel even langs bij Ellioa Vignisson, de burgemeester van Vestmannaeyjar. Kon hij zich als schoolhoofd wel dertig dagen per jaar vrijmaken voor een klus in Nederland? Ja dus. "Het was geen probleem. Hij weet dat sport belangrijk is in onze gemeenschap. Hij vond het een eer dat Nederland mij als coach had gevraagd."

Na zijn studie sportwetenschappen bepaalde handbal het leven van Richardsson. Eerst als speler bij de plaatselijke club IBV Vestmannaeyjar, later als coach in onder meer Oostenrijk en Duitsland. "Ik was geen technische sterke speler", zegt hij. "Ik was cirkelloper en een vechter in het midden van de verdediging." Lachend: "Ik was niet populair, maar wel eerlijk."

De huidige selectie, met veel jonge jongens, kneden tot een team dat bereid is te vechten voor succes

IJslandse handbalcoaches zijn graag gezien in het buitenland. In 2015 was Richardsson een van de drie IJslandse coaches die werkzaam waren in de Duitse Bundesliga. Als coach van Füchse Berlin werd hij geroemd voor zijn gedetailleerde video- en wedstrijdanalyses. Tot zijn grote verrassing en tot verbazing van veel mensen binnen de topclub werd hij in december 2016 ontslagen.