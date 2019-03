Dit gebeurde van minuut tot minuut in Utrecht

10.45 Schoten in een tram op het 24 Oktoberplein in Kanaleneiland. Iemand schiet op inzittenden van de tram.

11.18 Er zijn meerdere gewonden. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog onbekend. Hulpverleners zijn ter plaatse.

11.38 Het openbaar vervoer in Utrecht wordt stilgelegd. Meerdere traumahelikopters zijn ingezet om hulp te verlenen.

11.48 Het ziekenhuis UMC Utrecht stelt het calamiteitenhospitaal open, zodat slachtoffers onmiddellijk terecht kunnen.

11.57 De politie zegt rekening te houden met een terroristisch motief achter de schietpartij.

12.03 Op en rond het Binnenhof in Den Haag zijn de politie en marechaussee extra zwaar bewapend.

12.08 De schietpartij lijkt het leven te hebben gekost aan tenminste één persoon, zo meldt een ANP-verslaggeefster.

12.15 NCTV heeft besloten om het dreigingsniveau voor de provincie Utrecht te verhogen naar het hoogste niveau, niveau 5. Tot in ieder geval 18.00 vanavond.

12.20 De politie roept op om niet naar het 24 Oktoberplein te komen.

12.31 De politie adviseert de Utrechtse scholen om hun deuren dicht te houden.

12.55 De gemeente Utrecht, de politie en het Openbaar Ministerie adviseert iedereen in Utrecht binnen te blijven tot er meer bekend is. “Nieuwe incidenten worden niet uitgesloten.”

12.59 Alle moskeeën zijn uit voorzorg gesloten.

13.10 Hogeschool Utrecht (HU) stuurt zijn medewerkers en studenten een mail. De deuren van de HU zijn gesloten en ze hebben extra toezicht bij de hoofdingangen van al hun panden geplaatst.

13.15 Er is in ieder geval één dader voortvluchtig, zo meldt Pieter-Jaap Aalbersberg van Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) tijdens een persconferentie.

13.22 Alle gewonden van de schietpartij zijn inmiddels overgebracht naar het ziekenhuis. Om hoeveel slachtoffers het gaat, is nog onbekend.

13.24 Alle trams en bussen in Utrecht zijn stilgelegd. Treinen blijven rijden van en naar Utrecht Centraal, aldus de Nederlandse Spoorwegen (NS).

13.27 Universiteit Utrecht sluit nu ook zijn deuren. Alle medewerkers, studenten en gasten in de gebouwen van de Universiteit Utrecht worden geadviseerd om binnen te blijven.

13.45 Politie vraagt getuigen om beeldmateriaal van het schietincident op het 24-Oktoberplein.

14.07 Politie doet een inval op de Beneluxlaan in Kanaleneiland.

14.20 Politie geeft een foto vrij van de mogelijke dader: Gökmen T. (37).

14.40 Persconferentie van minister-president Rutte en minister van justitie en veiligheid Grapperhaus: “Een daad met terroristisch motief wordt niet uitgesloten. Er zijn mogelijk meerdere doden gevallen.”

14.54 NL-alert stuurt een noodwaarschuwing naar Utrechters: “Wees alert, meld elke verdachte situatie bij 112. Blijf zoveel mogelijk binnen. Kom niet naar Kanaleneiland en omgeving.”

14.53 Burgemeester van Utrecht, Jan van Zanen, meldt drie doden en negen gewonden in een videoboodschap. “Wij kunnen niet uitsluiten dat het gaat om een terroristisch motief. Sterker nog we gaan uit van een terroristisch motief.”

14.47 Verdachte Gökmen T. stond op 4 maart terecht in de Utrechtse rechtbank voor een verkrachtingszaak (ANP Mediawatch).

15.14 De auto die de verdachte gebruikte is gevonden aan de Tichelaarslaan in de wijk Ondiep. Een rode Renault Clio. De auto is vlak voor de schietpartij gestolen.

15.29 Politie doet een inval bij een flatwoning aan de Laan van Engelswier, vlakbij de plek waar de auto is gevonden.

16.14 Mensen hoeven niet meer binnen te blijven, meldt de gemeente Utrecht. Burgemeester Van Zanen adviseerde om binnen te blijven omdat ze dachten dat er op meerdere plekken schietincidenten waren. Dit is niet het geval.

16.41 Het aantal gewonden is bijgesteld van negen naar vijf.

17.16 Dreigingsniveau provincie Utrecht blijft op 5 staan. De massale klopjacht op de dader is nog altijd gaande.

18.12 Uit rechtbankgegevens blijkt dat de verdachte verwikkeld is in een strafzaak. Hij wordt verdacht van een verkrachting in de nacht van 10 op 11 juli 2017. Op 4 maart was hierover een zogeheten niet-inhoudelijke zitting voor de rechtbank in Utrecht.

18.18 De autoriteiten geven toestemming voor het hervatten van de dienstregeling van de bussen in Utrecht.

18.27 Tijdens een persconferentie in Utrecht stelt het Openbaar Ministerie dat op meerdere plaatsen in Nederland naar de dader gezocht wordt.

18.28 Bij het sluiten van een persconferentie maken de autoriteiten bekend dat de verdachte Gökmen T. is opgepakt.

18.45 Waar de verdachte precies is gearresteerd is nog niet duidelijk. Ook het motief is nog niet bekend. De autoriteiten houden rekening met terrorisme, maar ook een privésituatie wordt niet uitgesloten. Politie, justitie en gemeente maken bekend dat drie van de vijf gewonden in ernstige toestand verkeren.