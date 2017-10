Dit dieptepunt voor het Nederlandse voetbal is het gevolg van blinde zelfmisleiding

Had de coach het anders kunnen en moeten doen, de zoveelste in de rij aan wie de schuld kan worden gegeven? De 70-jarige Advocaat is weleens kordater, alerter en scherper opgetreden dan in de afgelopen weken, ja. Maar op zoiets (weer en oeverloos) inzoomen zou een volgende vorm van grove zelfmisleiding zijn, nadat de inderdaad te losse Hiddink en de te argeloze Blind als falende bondscoaches al zijn verketterd.

Op dit dieptepunt zonder weerga voor het Nederlandse voetbal – in de evenzeer donkere jaren tachtig waren nog grote talenten zichtbaar, daarvan is nu geen enkele sprake – rest het zo eigenwijze voetballand, veel te laat eigenlijk al, slechts één ding: introspectie, kijken naar de kern, onder de oppervlakte. Wat Hiddink, Blind en Advocaat met al hun feilen en verkeerde inschattingen deden, was feitelijk meelaveren op de diepgewortelde zelfmisleiding.

Wat zeiden ze steeds, ieder op zijn eigen manier, blind voor wat Van Gaal vóór hen op het WK 2014 had gedaan: het camoufleren van de al talrijke gebreken, zoveel als mogelijk dan? Ze zeiden dat Nederland het toch op zijn manier moest (blijven) doen, dat de spelers het best toch maar konden spelen in het systeem dat ze, dat ‘we’ gewend zijn. O ja? Zijn ze dat gewend? Het gros van de internationals speelt in het buitenland, waar als er nog 4-3-3 wordt gespeeld, niemand dat doet in onze achterhaalde vorm: statisch, zonder explosieve positiewisselingen.

Vervagende generatie

Kijk eens nader naar die spelers. Ze spelen, op oudgediende Robben na, allen een bescheiden rol in het internationale clubvoetbal. We schrijven dat gauw aan geld toe: het grote geld heeft ons overvleugeld. Dan ben je er maar van af. Introspectie zou eindelijk kunnen leren dat het met geld niet zoveel te maken heeft, en veel met opleiding, met stilstand van een in zichzelf gekeerd voetballand.

Karim Rekik van het Nederlands elftal na afloop van de WK kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland.

De laatste spelers die Nederland – in het midden van het vorige decennium – voor de top van het internationale clubvoetbal afleverde, waren die van de nu vervagende generatie: Robben, Sneijder, Van Persie, Van der Vaart. Het voetbal was nog minder veeleisend. Grof gezegd: opleiden op onze manier kon nog, de manier waarvoor we jarenlang zo waren geprezen, lof waarop we ons in slaap lieten sussen. Om in de buurt te blijven: in Duitsland waren ze bezig om hun voetbal ingrijpend te hervormen, in België sleutelden ze aan de jeugdopleiding – overal werden voetballers met inhoud gekweekt.

Een vingerwijzing had al kunnen zijn dat die van ons het, weer op Robben na, iets strenger beschouwd zo lang in de werkelijke top niet volhielden. Maar hoe lang is in Nederland, blind voor de ontwikkelingen, niet gezegd dat we weer talenten als Sneijder en Van der Vaart nodig hadden, ouderwetse spelverdelers die nu juist in het tegenwoordige voetbal van de longen niets meer te zoeken hebben? We hadden het al kunnen zien, maar we wilden het niet, toen de IJslanders ons in de kwalificatiereeks voor het EK 2016 voorbijliepen – de IJslanders die, tussen haakjes, in één ruk door ook naar het WK gaan.

Oud-trainer Foppe de Haan en zijn leerling Gertjan Verbeek, propagandisten van hard dan wel meer trainen, onderschreven onlangs in deze krant volmondig de theorie dat de manier waarop de topvoetballers van tegenwoordig individueel zo goed zijn geworden, niets met geld te maken heeft. De Haan zag Franse jongens van 18 jaar ‘spijkerhard’ trainen. Dat moet, zei hij, juist in de leeftijd van 17 tot 21 jaar – en dat doen wij niet. Hard of meer trainen kost, grof gesteld, geen geld.