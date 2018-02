Dit betekent Trouw nog meer voor u

Vanzelfsprekend Trouw

Eind augustus 1984 ontmoetten de hervormde en de gereformeerde wereld elkaar in café De Klok in Delft. ‘Nog een Trouw-lezer’, zei ik, als hervormde, toen ik een onbekende jongeman hoorde vertellen over een artikel dat ook ik in mijn lijfblad had gelezen. ‘De rest is geschiedenis’ zeggen we dan. Komend jaar 34 jaar samen, 28 jaar kerkelijk ‘getrouwd’ en 20 jaar burgerlijk als partner geregistreerd. En altijd gaat Trouw mee bij ons samen-op-weg. Dat was trouwens eerder succesvol dan onze respectievelijke kerken!. Kort voor haar dood vertrouwde mijn moeder mij toe, dat zij wel eens wakker had gelegen van onze relatie. ‘Omdat Rik gereformeerd is’. Overigens werd zij op haar sterfbed gezegend door Willem Duker, onze gereformeerde predikant in Delft, die ook haar uitvaart leidde.

Op het jubileumfeest hopen we weer aanwezig te zijn. En uiteraard draag ik dan weer het T-shirt met onze mening over onze krant die voor ons hopelijk nog veel jaren ‘vanzelfsprekend’ is.

Adriaan Rodenburg , Haringhuizen.