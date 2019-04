Disney-erfgenaam Abigail vindt de beloning van de Disney-topman krankzinnig hoog

Abigail Disney, kleindochter van de broer van Walt Disney, maakt zich kwaad over de beloning van de topman van het entertainmentconcern. De documentairemaker en aandeelhouder van Disney noemt het krankzinnig dat CEO Robert Iger ruim duizend keer meer verdient dan een modale werknemer. “Dit is in strijd met ons aangeboren gevoel voor eerlijkheid.”

Lees verder na de advertentie

Abigail Disney stelt voor om de helft van de inkomsten van de CEO te geven aan het kwart van de werknemers dat het minst verdient

In een lange reeks tweets zet ze uiteen hoe Disney bijdraagt aan ongelijkheid in de samenleving, door alleen de top van het bedrijf te laten profiteren van de enorme winsten. Ze merkt op dat ze te weinig aandelen in Disney heeft om de koers te kunnen veranderen.

Ruim 65 miljoen dollar Robert Iger, sinds 2005 CEO van The Walt Disney Company, zag zijn beloning vorig jaar met 80 procent stijgen tot 65,6 miljoen dollar. Hij verdiende 1424 keer meer dan een ‘gewone’ werknemer, volgens dataleverancier Equilar. Hij behoort tot de best verdienende topmannen in de VS. Abigail Disney is de kleindochter van Roy Disney, die 95 jaar geleden met zijn broer Walt aan het begin stond van het animatie-imperium. Ze baseert haar kritiek op ontmoetingen met werknemers van Disneyland in Californië. “Een fulltime-werknemer moet - welk werk hij ook heeft - medicijnen, voedsel, huisvesting, transport, kinderopvang en onderwijs kunnen betalen. Minimaal.” Veel fulltime-werknemers zitten in werkelijkheid rond de armoedegrens, zegt ze. En vaak zitten ze daaronder. Iger zou elke werknemer in Disneyland een loonsverhoging van 15 procent kunnen geven en dan zelf nog 10 miljoen dollar overhouden, rekende Abigail uit. Disney laat in een reactie weten 15 dollar per uur te betalen als beginloon, dat is meer dan het minimumloon. Daarnaast investeert het bedrijf in scholing van het personeel. Abigail noemt dat ‘wegduiken’. “We weten allemaal dat het federale minimumloon te weinig is om van te leven.” Disney is winstgevender dan ooit tevoren en kan daarom beduidend meer betalen dan het minimumloon, zegt ze. CEO Robert Iger van The Walt Disney Company. © AFP

Briljant Ze vindt dat Iger best een bonus verdient, hij is ‘briljant’ en leidt het bedrijf geweldig. Onder Igers leiding nam Disney de film- en mediabedrijven 21st Century Fox, Pixar, Marvel Entertainment en Lucasfilm over. Maar waarom zou je de winsten alleen delen met de top, en niet óók met de werknemers? Een halvering van zijn inkomsten zou de CEO 740 jaar exclusief onderwijs voor zijn kind kosten, schrijft Abigail. Of een aantal extra jachten, huizen of vliegtuigen. Veel pijn doet het dus niet. Geef dat geld aan het kwart van de werknemers dat het minst verdient bij Disney. Voor hen zou het wel een enorm verschil maken. Disney ligt ook onder vuur, omdat het entertainmentconcern vrouwen voor hetzelfde werk stelselmatig minder betaalt dan mannen. Deze maand begon in Californië een collectieve rechtszaak tegen Disney, namens alle vrouwen die in de Amerikaanse staat werken voor Walt Disney Studios. “Vrouwen worden behandeld als goedkope arbeid... en vrouwen zijn het zat”, zei advocaat Lori Andrus tegen de Britse krant The Guardian. Vorige maand bleek dat de Britse tak van Disney mannen gemiddeld 22 procent meer betaalt dan vrouwen. Dit verschil bedraagt 42 procent als de bonussen worden meegeteld. In Groot-Brittannië zijn grote ondernemingen verplicht deze cijfers bekend te maken.

Lees ook: