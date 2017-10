Directie Tata Steel IJmuiden bezorgd over fusie

Tata Steel werkt aan een fusie met de Duitse branchegenoot ThyssenKrupp en uit een uitwerking van de plannen zou een zorgwekkend beeld naar voren komen voor de Nederlandse tak van het staalbedrijf.

De fusie kost mogelijk veel meer banen dan de 4000 die eerder zijn gemeld. Volgens de ondernemingsraad worden grote delen van ondersteunende diensten mogelijk verplaatst naar lagelonenlanden of geschrapt. "Alleen al in IJmuiden heb je honderden van zulke banen."

Juridische stappen

Bij de bekendmaking van de fusie werd gesproken over het schrappen van 4000 banen verspreid over alle onderdelen van de toekomstige joint venture. De helft daarvan zou ten koste gaat van Tata Steel Europe, waarvan IJmuiden een van de grootste onderdelen is.

Toen in september de intentieverklaring werd getekend, dreigde COR-voorzitter Frits van Wieringen al juridische procedures niet uit de weg te gaan. Er was nog veel onduidelijk over de samenwerking.

De topman van de Europese tak van Tata Steel, Hans Fischer, zei te denken dat gedwongen ontslagen kunnen worden voorkomen. Het personeel in IJmuiden kent gemiddeld een hoge leeftijd en daardoor zullen er veel mensen door natuurlijk verloop vertrekken, zei hij. Ook zou personeel bij de verkoop van zelfstandige onderdelen mee kunnen gaan naar de nieuwe eigenaar.

Door de fusie ontstaat een bedrijf dat jaarlijks 21 miljoen ton staal produceert, met een jaaromzet van circa 15 miljard euro, en dat na ArcelorMittal de tweede staalfabrikant van Europa is.

