Directeur Axel Rüger verlaat het Van Gogh Museum na een rimpelloze periode

In de top 18 van bekendste musea in de wereld eindigde het Van Gogh in 2017 als tweede

In een verklaring laat Rüger weten dat hij met trots terugkijkt op de jaren waarin hij het museum leidde. De kunstcollectie werd uitgebreid, er kwam een nieuw entreegebouw en er waren diverse toptentoonstellingen, zoals ‘Van Gogh & Japan’, ‘Munch : Van Gogh’ en ‘Van Gogh en de kleuren van de nacht’. Ook werd de positie van het museum als kennisinstituut verder uitgebouwd. In een reputatie-onderzoek van de Erasmus Universiteit in Rotterdam eindigde het Van Gogh in 2017 als het op een na bekendste museum.

Wat Rüger niet voor elkaar kreeg, was het opkrikken van het percentage bezoekers uit Nederland, één van zijn doelstellingen bij zijn aantreden. Dat schommelt nog tussen 15 en 20 procent. Het Van Gogh was het eerste museum dat hij leidde. Voor zijn komst in 2006 werkte hij als conservator bij de National Gallery in Londen. Zolang er geen opvolger is voor Rüger, heeft zakelijk directeur Adriaan Dönszelmann de leiding.

De Royal Academy of Arts is een bijna 250 jaar oude Britse kunstinstelling met een exclusieve kunstenaarsvereniging met tachtig leden, die behalve het beheer van een kleine vaste kunstcollectie jaarlijks enkele grote tentoonstellingen organiseert. De instelling biedt onderdak aan de Royal Academy Schools, de oudste kunstacademie van Engeland, en is financieel onafhankelijk. Jaarlijks komen er rond de 1,5 miljoen bezoekers.

