Directeur Amnesty International Turkije gearresteerd

Het huis en kantoor van Kilic zijn doorzocht. Amnesty International eist onmiddellijke vrijlating van de directeur, omdat er geen bewijs zou zijn van betrokkenheid bij de Gülen-beweging. Volgens Turkije zit de organisatie van de prediker Gülen achter de mislukte coup van juli vorig jaar.



Volgens Amnesty International getuigt de aanhouding van Kilic van 'willekeur' in de zuiveringsoperatie van de Turkse regering. 'Taner Kilic kan een lange staat van dienst voorleggen als verdediger van exact die vrijheden, die de Turkse autoriteiten nu onderdrukken', aldus een verklaring van Amnesty.



De krant Hurriyet schrijft dat Kilic samen met nog achttien andere advocaten werd opgepakt in Izmir, in het westen van het land. Ze worden ervan verdacht de mobiele app 'ByLock' te hebben gebruikt. De Turkse overheid verdenkt Gülenisten ervan via dat kanaal te communiceren.



Sinds de mislukte militaire staatsgreep van vorige zomer hebben de Turkse autoriteiten al zo'n 50.000 mensen opgepakt, onder wie heel wat politieagenten, academici, journalisten en advocaten.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.