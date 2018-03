Diplomatieke missie geslaagd: de EU mag staal blijven uitvoeren naar de VS

Zij was deze week in Washington om druk uit te oefenen op de regering-Trump. Die missie lijkt geslaagd, mogelijk met hulp van de Duitse minister Peter Altmaier van economische zaken, die er ook was.

Op de Europese top in Brussel wilde geen enkele regeringsleider vanavond reageren. Behalve de uitspraken van de Amerikaanse handels­vertegenwoordiger Robert Lighthizer, was er nog niets officieel bekend.

Het onderwerp handel was verplaatst naar de tweede sessie van de EU-top en die was vanavond laat nog aan de gang. “We willen eerst goed kijken wat er is gezegd in Washington, en daarna bezien hoe we daarmee omgaan”, zei premier Rutte.

Toen de eerste berichten over de mogelijke Amerikaanse vrijwaring van de EU ’s middags binnenkwamen, wilde voorzitter Antonio Tajani van het Europees Parlement er wel iets over zeggen.