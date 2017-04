Dik Wessels neemt opnieuw afscheid van zijn bouwbedrijf

Over een paar weken wordt eerst een klein plukje aandelen verkocht, later kunnen beleggers de meerderheid in het bedrijf kopen. Tussen 1990 en 2003 stond de van oorsprong Twentse onderneming ook al aan de beurs.

“Met de verkoop van aandelen wil Wessels zijn vermogen breder spreiden”, zegt bestuursvoorzitter Jan de Ruiter van VolkerWessels. Een groot deel van het familievermogen zit in VolkerWessels. De Ruiter spreekt tegen dat er wordt verkocht omdat er binnen de familie geen opvolging zou zijn. Dik Wessels, die het bedrijf uitbouwde tot de op een na grootste bouwer van Nederland en twee dochters heeft, zit net als zijn schoonzoon Henry Holterman in de raad van commissarissen. Volgens De Ruiter zitten er verder geen familieleden in het bedrijf.

Zelfstandig bedrijf

Een beursgang is volgens De Ruiter de beste optie om VolkerWessels als zelfstandig bedrijf te laten voortbestaan. Het bedrijf heeft niet overwogen om aandelen te verkopen aan een andere rijke familie of aan een concurrent. De Ruiter noemt VolkerWessels een sterke onderneming met een stevige solvabiliteit. Het bedrijf kwam vergeleken met concurrenten relatief sterk door de crisis en maakte alleen in 2012 verlies.

VolkerWessels is eigendom van Reggeborgh, het beleggingsvehikel van de familie Wessels. Reggeborgh heeft belangen in onder meer Van Lanschot Bankiers en afvalverwerker EVI en bezit vastgoed in Nederland en Duitsland. Het vermogen van Dik Wessels wordt geschat op 3,3 miljard euro.

Het bouwbedrijf werd in 1933 in Rijssen opgericht door timmerman Arend Wessels. Zoon Dik Wessels gaf vanaf 1968 tientallen jaren leiding aan het bedrijf. Na fusies met IBB Kondor in 1990 en Volker Stevin in 1997 groeide VolkerWessels uit tot een concern met bijna 16.000 werknemers en een omzet van 5,5 miljard euro.

De eerste pluk aandelen wordt volgens De Ruiter “binnen enkele weken verkocht, maar in ieder geval pas na de Franse verkiezingen”. Uiterlijk 7 mei kiezen de Fransen een nieuwe president. Wanneer de keuze op een van de anti-Europeanen valt, Marine Le Pen of Jean-Luc Mélenchon, kan dat voor turbulentie op de beurzen zorgen. Pas ‘op termijn’ doet de familie Wessels afstand van de meerderheid van de aandelen. Marktpartijen schatten dat VolkerWessels tussen de 1,5 en 2 miljard euro waard is.

VolkerWessels stond al eerder aan de beurs. Het bedrijf debuteerde in 1990 op het Damrak bij de overname van het beursgenoteerde IBB Kondor. Reggeborgh kocht in 2003 alle aandelen weer op. De koers stond laag en de vrees bestond dat een andere partij VolkerWessels zou kopen.

De onderneming treft al langer voorbereidingen voor de beursgang. Oud ING-topman Jan Hommen wordt president-commissaris en vervangt daarmee schoonzoon Holterman, die vicevoorzitter wordt. Begin dit jaar werd De Ruiter als bestuursvoorzitter van VolkerWessels benoemd. De Ruiter was binnen ABN Amro jarenlang verantwoordelijk voor beursintroducties. Eind 2015 werd hij adviseur van Reggeborgh.

De Ruiter was als ABN Amro-bankier ook betrokken bij de beruchte beursgang van World Online in 2000. De koers van het internetbedrijf van Nina Brink klapte na enkele dagen in elkaar toen bleek dat zij voor de beursgang al aandelen World Online tegen een lage koers had verkocht.

Een van de kopers was Dik Wessels. Hij verkocht zijn pakket vlak na de beursgang en was daarmee een van de weinige beleggers die aan de World Online wist te verdienen. Later oordeelde de Hoge Raad dat ABN Amro beleggers had misleid.