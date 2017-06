Dijsselbloem kwaad op Parijs en Praag na btw-veto's

Het zouden twee hamerstukken zijn over btw-kwesties, het werd een knetterende EU-rel. Minister Dijsselbloem van financiën schoot vanmorgen hard uit zijn slof tegen zijn collega's uit Frankrijk en Tsjechië, tijdens een ministersvergadering in Luxemburg waarvan iedereen verwachtte dat die zonder wanklank zou verlopen.

Lees verder na de advertentie

De Tsjech en de Fransman toverden een daverende verrassing uit de hoge hoed. Ze spraken hun veto uit over twee verschillende btw-voorstellen die de ander graag aangenomen zag worden. Tsjechië vraagt al heel lang om een proefproject voor de aanpak van btw-fraude, Frankrijk behoort tot de vele landen die het btw-tarief op elektronische publicaties (zoals e-books) gelijk willen trekken met die op boeken en kranten van papier. Voor die laatste maatregel zet Nederland zich al jaren in. Het zou betekenen dat de btw voor digitale publicaties in Nederland omlaag gaat van 21 naar 6 procent.

Mijn beste Tsjechische collega, u zit te lachen, maar ik vind het niet om te lachen Jeroen Dijsselbloem

Door de veto's lagen beide compromissen, waaraan jaren is gesleuteld, opeens in de prullenbak. Dijsselbloem kon het niet langer aanzien. "Ik ben een geduldig man, maar mijn geduld raakt op", zei de demissionaire PvdA-minister tijdens de openbare sessie die op internet was te volgen. "Mijn beste Tsjechische collega, u zit te lachen, maar ik vind het niet om te lachen. Ik ben echt geïrriteerd. Ik wil mijn tijd niet verspillen als collega's simpelweg onredelijk zijn. Ik vind dat de manier waarop we hierover praten, en goede voorstellen tegenhouden die in de EU zeer toegejuicht zouden worden, ik vind dat verbijsterend. Laten we stoppen met dossiers blokkeren en tijd verspillen."

Dijsselbloems woede richtte zich ook op Frankrijk, waarmee de problemen eigenlijk begonnen. Hoewel de Fransen in een eerder stadium hadden toegezegd in te stemmen met een Tsjechisch proefproject met een zogeheten verleggingsmechanisme voor btw-afdrachten, wierp Parijs nu 'principiële bezwaren' op.

Met een verleggingsmechanisme wordt de btw-plicht zoveel mogelijk naar het einde van de productieketen verschoven, naar de eindgebruiker. Daardoor is de beruchte carrouselfraude door internationale tussenhandelaren (in dit geval beroepscriminelen) niet meer mogelijk.

Volgens Dijsselbloem vrezen de Fransen dat het Tsjechische experiment de overgang naar een heel nieuw btw-systeem in de EU in de weg staat. "Dat zou kunnen, maar dat weten we nog helemaal niet", zei de minister na afloop van de frustrerende bijeenkomst. "We kunnen juist de ervaring van dat proefproject gebruiken bij het ontwerpen van zo'n nieuw btw-systeem. En dan gaat zo'n Tsjech dat andere dossier blokkeren omdat ze nog geen groen licht hebben op hun eigen dossier", verzuchtte Dijsselbloem.

De Luxemburgse minister Pierre Gramegna had nog opgeroepen de vergadering te schorsen om de ruzie te sussen, maar volgens de Maltese voorzitter Edward Scicluna was die poging tot mislukken gedoemd. "We zijn allemaal in beeld", zei Gramegna. "Als mensen dit zien, denken ze: in Europa praten ze alleen maar, ze doen niks."

Dijsselbloem schoot zijn Tsjechische ambtgenoot nog even aan. "Ik zei tegen hem: dit spelletje kunnen we allemaal spelen. Als je volgende keer die blokkade niet afhaalt van btw op elektronische publicaties, steunt Nederland jullie proef ook niet meer. Dan gaan we gewoon mee met de Fransen. Al het werk dat ik in die btw-gelijkschakeling voor e-publicaties heb zitten toen Nederland EU-voorzitter was, begin vorig jaar, is allemaal voor niets geweest."

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.