Dijkhoff: Nu nog geen extra bewaarders in gevangenissen

De hele Tweede Kamer én het kabinet zijn bezorgd over de problemen in gevangenissen, zoals die hen onder de neus waren gewreven door de centrale ondernemingsraad van de Dienst Justitiële Inrichtingen. De situatie is volgens de werknemers in gevangenissen 'onhoudbaar'. Net voor het debat hadden de Kamerleden ook nog een petitie ontvangen van gevangenisbewaarders, om snel in actie te komen. De werkdruk en het ziekteverzuim zijn te hoog, en de agressie tegen bewakers neemt toe. Daar komen berichten bij over gedetineerden die in hun cel spul hebben dat daar niet mag zijn: mobieltjes, drugs en wapens.

Dijkhoff sprak van een wankel evenwicht, niet alles gaat 'van een leien dakje', hij had het ook over het 'aan elkaar plakken' van oplossingen. Of het daarmee ook onveilig is in gevangenissen, dat wilde Dijkhoff niet zeggen; de keuze tussen veilig en onveilig vindt hij te absoluut. Maar hij zei wel: "Het lukt nu, maar het is niet vanzelfsprekend dat het in de toekomst blijft lukken."

Een structurele oplossing zit er nu niet in: daarover moeten onderhandelaars het eens worden aan de formatietafel. In de tussentijd wordt er hard gewerkt om voldoende geschikte mensen te werven voor de openstaande vacatures en om hen op te leiden, zei Dijkhoff. Daarom ziet hij het nut niet van een motie van de SP om nu zo snel mogelijk extra personeel aan te stellen.

De Kamer vindt de problemen zo urgent dat ze al vandaag over de motie wil stemmen, en niet pas na de meivakantie, zoals het plan was.

