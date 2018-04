Digitale geschillendienst e-Court zit zonder geschillen

Uit recente persberichten van e-Court blijkt dat het bedrijf zichzelf beschouwt als het slachtoffer van een hetze in de media en een slechte behandeling door de rechtspraak. De reguliere rechtspraak in Nederland zou nieuwkomer e-Court geen plek op de markt gunnen.

E-Court kan geen geschillen meer beslechten omdat de kantonrechters niet meer meewerken. De uitspraken van de particuliere arbiter over onder meer geschillen over de betaling van ziektekosten, dienden door de kantonrechters bekrachtigd te worden met wat heet exequaturs. Zonder een exequatur valt een uitspraak van e-Court niet af te dwingen en is het oordeel van e-Court dus waardeloos.

Marginale toetsing De nieuwkomer op de markt voor geschillenbeslechting heeft lange tijd mogen rekenen op medewerking van de rechtbank Almelo. De rechters daar toetsten het werk van e-Court slechts marginaal. De rechters in Amsterdam echter vonden dat het werk serieuzer bekeken moest worden. Begin dit jaar leidde die discussie tot de afspraak dat geen enkele kantonrechter in Nederland meer een dossier van e-Court zou toetsen. De Hoge Raad moest eerst maar een antwoord geven op de vraag op welke wijze de toetsing diende plaats te vinden. Begin deze week meldde de Hoge Raad desgevraagd dat er geen uitspraak van het hoogste rechtscollege komt. De Raad voor de rechtspraak, waaronder de rechtbanken vallen, heeft de Hoge Raad geen casus voorgelegd. Er is door e-Court geen dossier ingediend en dus is er niets wat aan de Hoge Raad kan worden voorgelegd. E-court was afgelopen dagen niet bereikbaar voor commentaar. Bekend is dat de stichting vindt dat niet de Hoge Raad, als onderdeel van de rechtspraak, een oordeel moet vellen, maar het Europese Hof van Justitie. Vorig jaar bekeek de rechter in Almelo 648 zaken van e-Court, een jaar eerder 200. Volgens een woordvoerder van zorgverzekeraar Menzis is het jammer dat de goedkopere beslechting van geschillen via e-Court geen kans krijgt op deze manier. Een procedure bij e-Court zou 85 euro kosten tegen krap 500 euro bij de kantonrechter. De arbiters van e-Court waren tussen de tien minuten en zes uur kwijt aan een dossier.