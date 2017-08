Dieseltop in Berlijn moet schade beperken

Terwijl de Duitse auto-industrie steeds dieper wegzinkt in de drek van sjoemeldiesel en kartelgekonkel, groeit de druk op de regering om te handelen. Vandaag verschijnen de autobouwers op het matje in Berlijn. Een aangename causerie wordt het op de 'Dieseltop' niet: de regering heeft een 'catalogus van eisen' aangekondigd. Tegelijk is duidelijk dat de industrie niet het ergste hoeft te vrezen.

De top moet de reputatie van de industrie herstellen. En ook: massale rijverboden in Duitse binnensteden afwenden. Vorige week oordeelde een rechter dat Stuttgart zo'n verbod moet instellen voor diesels, ook de auto's die voldoen aan de Euro 5 en 6-normen. Daar rijden er in Duitsland zo'n 6 miljoen van rond. De autobouwers zijn bloednerveus.

En niet alleen zij. Ook de regering in Berlijn wil redden wat er te redden valt: van de auto-industrie hangen honderdduizenden banen af. Het uitdijende dieselschandaal brengt de Duitse regering in een lastig parket. Ze wil daadkracht tonen maar ook behoedzaam optreden. Kritiek op de auto-industrie is nodig, sprak een regeringswoordvoerder. Tegelijk is het 'strategisch belangrijke' branche.

Verkehrswende

De 'Dieseltop' moet ook een duw richting een schonere autoindustrie zijn, met een investeringsfonds en subsidies voor onderzoek. Oppositiepartij De Groenen vindt dat niet ver genoeg gaan. De partij eist niets minder dan een 'Verkehrswende' , zoals er na de atoomramp in Fukushima in 2011 in Duitsland een 'Energiewende' kwam.

Binnen de regering leidt het dieselschandaal tot verdeeldheid. Zo werd al in aanloop naar de top bekend dat de vijf sjoemelaars - Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes en Porsche - hun oude diesels waarschijnlijk enkel even van de Duitse snelwegen hoeven te halen voor een software-update (kosten: 100 euro per auto). Zeker, het gaat om miljoenen auto's, de kosten zullen in de miljarden lopen. Maar het is een peuleschil vergeleken met de eis om ook de 'hardware' onder de motorkap aan te passen. Een katalysator kost naar schatting 1500 euro per auto. Die laatste ingreep lijkt al voor de top te zijn geblokkeerd door CSU-minister van verkeer Alexander Dobrindt, onder druk van de autobranche. SPD-minister van milieu Barbara Hendricks wil die maatregel juist wel. De kritiek op Dobrindt stijgt: hij staat te boek als vriend van de autoindustrie.

Het is duidelijk: ook rond de komende verkiezingen hangen inmiddels zware dieseldampen

Om dat beeld tegen te gaan, sloeg Dobrint een scherpe toon aan: de dieselsjoemelaars moeten 'hun eigen troep' opruimen, zei hij in Bild am Sonntag. Ze hebben het merk 'Made in Germany' beschadigd, dat is 'verschrikkelijk'. De vraag is of hij zijn imago nog kwijtraakt. Op dezelfde dag onthulde die krant dat het 'Kraftfahrt-Bundesamt', verantwoordelijk voor toezicht op de autoindustrie, Porsche moedwillig heeft ontzien toen het fraude rond diesel ontdekte.

SPD-Kanselierskandidaat Martin Schulz schoot direct met scherp: met die 'bizarre kameraadschap' moet het afgelopen zijn. SPD-algemeen secretaris Hubertus Heil twitterde: "Merkel & Seehofer hebben Dobrindt tot verkeersminister gemaakt. De slechtste keuze sinds Caligula een paard tot senator benoemde." Het is duidelijk: ook rond de komende verkiezingen hangen inmiddels zware dieseldampen.