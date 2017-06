Dieselschandaal treft ook Volkswagen-dochter Audi, 24.000 auto’s teruggeroepen

De betreffende Audi-modellen zouden ongeveer het dubbele van de toegestane hoeveelheid stikstofoxide uitstoten als het stuur meer dan 15 graden is gedraaid. Bij emissietests staan de auto's op een rollerbank en draait het stuur niet of nauwelijks. Volkswagen had tot nu toe volgehouden dat de software in de betreffende EA 189-dieselmotor aan de Europese wet voldoet.

Audi krijgt van het ministerie tot 12 juni de tijd om een uitvoerbare oplossing te bedenken voor de fraude. Volgens Audi staat er al een update van het software gepland voor juli. De aanklacht komt niet geheel als een verrassing. Afgelopen maart vielen honderd rechercheurs het Audi-hoofdkantoor binnen en bleek dat verschillende topmanagers van Volkswagen, en daarmee dochterbedrijf Audi, onder verdenking staan van betrokkenheid bij het dieselschandaal.

Sjoemelsoftware

De CEO van Volkswagen Matthias Müller is inmiddels verzocht zich bij het ministerie in Berlijn te melden, laat een woordvoerder van het ministerie weten aan persbureau Reuters.

De luxewagens zijn tussen 2009 en 2013 gebouwd. Zo’n 14.000 auto’s van het betreffende type A7 en A8 zijn in Duitsland gekocht, de rest is doorverkocht aan andere Europese landen. Of er ook auto’s van dit type in Nederland rondrijden is nog niet duidelijk.

In september 2015 werd bekend dat Volkswagen zo’n 11 miljoen dieselauto’s had uitgerust met zogenoemd sjoemelsoftware en de auto's onterecht milieuvriendelijker leken dan ze waren. In de VS, waar Volkswagen zo’n 80.000 voertuigen met dit software had verkocht, werd vorig jaar zomer een schikking getroffen tussen Volkswagen, toezichthouders en klagers. Volkswagen betaalde een bedrag 14,7 miljard dollar om de getroffen auto's te repareren of terug te kopen. Ook in andere landen staat Volkswagen nog rechtszaken te wachten.