Diego Godín, symbool van het DNA van Uruguay

In Uruguay, dat vandaag de kwartfinale van het WK tegen Frankrijk speelt (16.00 uur), zien ze Godín als hét symbool van hun DNA. Iemand die de waarden van het land uitdraagt.

Dat DNA is bijzonder. Uruguay, een land met slechts 3,4 miljoen inwoners, is goed voor twee wereldtitels (1930 en 1950) en won vijftien keer de Copa América. Dus ja, vanwaar dat buitenproportionele succes? "Als je in Uruguay geboren wordt, vertellen ze je over voetbal: het eerste WK, het Maracanã (waar Uruguay in 1950 de wereldtitel won ten koste van gastland Brazilië, red.), de grote spelers, en winnen, winnen en nog eens winnen!" zei Godín tegen The Guardian. "Die cultuur markeert nog steeds het spel van Uruguay. Die toewijding, solidariteit en vastberadenheid om tegenspoed te overwinnen, hebben we altijd gehad."

Ik werd ooit voor één wedstrijd in de verdediging gezet en daar ben ik gebleven Diego Godín

Het is ook zichtbaar op dit WK, waar Uruguay als enige land de groepsfase doorstond zonder tegendoelpunten. In de achtste finales werd afgerekend met Europees kampioen Portugal (2-1) en ook toen viel de onverzettelijkheid van de Uruguese defensie op. Godín, geassisteerd door Gimenez en Laxalt (links) en Cáceres (rechts), bleef volwassen overeind tijdens de aanvalsgolven van de Portugezen.

Dat zegt iets over de ervaring bij Uruguay, waar Godín (32), tot wasdom gekomen bij het Atlético Madrid van trainer Simeone, een betrouwbare gids is in het elftal van bondscoach Tabárez. "Het spel is veranderd", stelde Godín eerder in The Guardian. "Iedereen wil mooi spelen. Ze willen de bal hebben: de keeper, de spelers. En dat allemaal met veel aanrakingen. Voor veel ploegen heeft dat gewerkt - bijvoorbeeld voor Spanje - maar sommigen vergeten de andere kant van het spel. Als je de bal wilt hebben, moet je hem eerst veroveren. En de bal verover je niet als iedereen zijn eigen ding doet. Je moet goed weten wat je moet doen, en dat is niet zo makkelijk."

Anticiperen Godín weet hoe hij spitsen moet bestrijden. En dat komt vooral omdat hij er zelf ooit eentje was. Pas op zijn zestiende, toen zijn trainer bij Club Atlético Cerro in Montevideo met een vacature zat, verruilde hij zijn aanvallende positie voor een plek in de verdediging. "Ik werd ooit voor één wedstrijd in de verdediging gezet en daar ben ik gebleven", zei de 121-voudig international ooit. "Eerst vond ik dat niet zo leuk, maar na een tijdje kreeg ik de smaak te pakken. Het helpt om te denken als een spits, om te anticiperen wat de tegenstander gaat doen." Bondscoach Oscar Tabarez beweegt zich tijdens het WK voort op krukken. © EPA Zijn transformatie was bepalend voor zijn carrièreverloop. In 2007 maakte hij de overstap naar het Spaanse Villarreal, waar Godín na drie seizoenen werd verkocht aan Atlético Madrid. Daar beleefde hij grote successen. Afgelopen seizoen won hij de Europa League, net als in 2012, en de Atlético-fans zijn Godín eeuwig dankbaar voor zijn kopdoelpunt in de laatste wedstrijd van het seizoen 2013/2014 tegen FC Barcelona. Die treffer bezorgde Atlético de Spaanse landstitel. Godín hoopt dat de kwartfinale tegen Frankrijk, waar hij zijn ploeggenoot (en goede vriend) Griezmann treft, een tussenhorde zal zijn voor een volgend succes met Uruguay. Hij is zich ervan bewust dat dit de laatste kans is voor spelers als doelman Muslera, Cáceres, Suárez en Cavani, van wie nog onduidelijk is of hij op tijd fit is voor de ontmoeting met Frankrijk. Een derde wereldtitel voor Uruguay? Godín zal zijn schouders erover ophalen. Mathematisch kan het misschien niet met een land van slechts 3,4 miljoen inwoners, maar ook Godín zal wijzen op het DNA van de Uruguayanen. Zijn DNA, met garantie voor succes.

