Die robot in het lokaal, dat is eigenlijk klasgenoot Ramon

Ramons klasgenoten hebben de robot stiekem gisteren al getest en klasgenoot Joost vindt het wel gezellig. "Hoe is het daar?", vraagt hij Ramon. "Hier goed, we hebben straks lekker pauze", vervolgt Joost met een glimlach, terwijl hij naast de robotversie van Ramon zijn sommen maakt.

Ramon kan door de speakers op de borst van de robot met zijn eigen stem vragen stellen en beantwoorden

Vijf robots heeft de gemeente Breda aangeschaft om leerlingen met psychische problemen of ernstige ziekten toch te laten meedraaien in het onderwijs. Ramon kan door de speakers op de borst van de robot met zijn eigen stem vragen stellen en beantwoorden, of met zijn klasgenoten praten. De camera’s kan hij via een app op zijn smartphone besturen, hij kan het hoofd 360 graden laten draaien en de robot zelf aan- en uitzetten. Met een knipperlicht op het hoofd van de robot laat hij merken dat hij een vraag wil stellen, een blauw licht betekent dat hij moe is.

Stukje bij beetje Ramon is niet het eerste kind in Breda dat de robot krijgt. De machine werd eerder al gebruikt door een meisje met kanker (13) en een hoogsensitieve jongen (10). De eerste kon dankzij de robot tussen haar behandelingen door toch haar vriendinnen blijven zien. De tweede leerde stukje bij beetje omgaan met de sociale aspecten van naar school gaan. Hij kon na een tijdje weer naar school. Tekst loopt door na de foto. © Merlin Daleman Dat is wat lerares Karlijn Aarts (35) ook voor Ramon hoopt. “Over een paar weken zal het normaal zijn dat hij hier is via de robot. Maar het doel is dat de robot uit de klas verdwijnt en Ramon daar zelf voor terugkomt.”