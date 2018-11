Die premiestijging van zorgverzekeringen valt eigenlijk best mee

CZ (3,6 miljoen klanten) verhoogt de zorgpremie met 8,55 euro per maand naar 124,80 euro. Bij VGZ (3,8 miljoen klanten) komt er 4,75 euro per maand bij en gaat naar 120,95 euro. Menzis (2,2 miljoen klanten) doet er 3 euro bovenop en komt op 122 euro per maand. De premie van de meest gekozen basisverzekering van Zilveren Kruis (3,4 miljoen klanten), de Basis Zeker, stijgt met 7,50 euro naar 126,95 euro per maand. Deze vier verzekeraars hebben 86 procent van de markt in handen. De grootste onder de kleintjes is DSW. Deze premie bij deze verzekeraar gaat met 4,50 euro omhoog (naar 112 euro).

Goedkoopste

De goedkoopste premie ligt dit jaar op ongeveer 93 euro, de duurste op 123 euro. Een verschil van 30 per maand terwijl de dekking van het basispakket overal hetzelfde is. De verschillen hebben vooral te maken met het soort polis van een verzekerde. Het scheelt nogal of iemand een budget-, natura- of restitutiepolis heeft. In het kort komt het er op neer dat patiënten bij een budgetpolis alleen bij een beperkt aantal ziekenhuizen of thuiszorgorganisaties terecht kan. Bij de naturapolis is de keus iets groter en bij de restitutiepolis bepaalt de klant helemaal zelf waar hij of zij naartoe gaat.

Prijsverschillen ontstaan ook doordat de ene verzekeraar scherper inkoopt dan de ander. Daarbij geldt: hoe groter de verzekeraar, des te meer inkoopmacht en daardoor lagere prijzen. De meeste winst kan een verzekeraar boeken bij de ziekenhuizen. Van elke euro aan premie, gaat ongeveer 50 cent naar de ziekenhuizen. Als een verzekeraar afspraken maakt over bijvoorbeeld beperkte opnameduur van patiënten of minder snel behandelen, scheelt dat in de kosten en dus in de premie.