Die handelsoorlog wordt nog ingewikkeld, want China exporteert vooral Amerikaanse producten

Ter vergelijking: het totale Nederlandse handelsoverschot bedroeg vorig jaar 57 miljard euro. Trump verwijt zowel de Chinezen als zijn politieke voorgangers dit handelstekort veroorzaakt te hebben. Dat is opmerkelijk.

Ten eerste heeft de vorige regering China herhaaldelijk beschuldigd van het kunstmatig laag houden van de wisselkoers waardoor Chinese producten wel erg goedkoop werden. Uiteindelijk heeft de Chinese Centrale Bank die koers iets laten vieren waardoor de waarde van de Chinese yuan wat opliep ten opzichten van de dollar. Daardoor werden Amerikaanse producten goedkoper en Chinese producten duurder. Ten tweede kun je de Chinezen moeilijk verwijten dat ze nu eenmaal concurrerender zijn en dat de Amerikaanse consument daarom liever Chinese spullen koopt dan Amerikaanse.

Eenzijdige heffingen

Natuurlijk is het zo dat als China vals speelt door gevangenen onbetaald tewerk te stellen of door met subsidie producten onder de kostprijs op de wereldmarkt te dumpen, dat dit moet worden bestraft. Daar zijn procedures voor bij de WHO, de Wereld Handels Organisatie. Trump kan China aanklagen en als de klacht gegrond wordt verklaard mag het tegenmaatregelen nemen zoals importheffingen op Chinese producten. Maar Trump laat de WHO links liggen en kondigt eenzijdig heffingen af. Waarbij hij voor het gemak even vergeet dat Amerikaanse katoenboeren worden gesubsidieerd en daarmee Afrikaanse boeren van de markt drukken, om vervolgens die landen de smerigste scheldwoorden toe te roepen over slecht bestuur en zwakke economieën.

Als die producten in een Amerikaanse fabriek gemaakt zouden worden, zou menig Trump-stemmer ze niet kunnen betalen

Terug naar het handelstekort: wat voor producten en bedrijven zitten daar eigenlijk achter? Zijn dat allemaal Chinese midden- en kleinbedrijven? Of grote staatsbedrijven die om banen te scheppen gigantische hoeveelheden Chinese staatsproducten aan de Amerikanen verkopen? Nee, die bedrijven produceren doorgaans voor de eigen markt.

Voor een groot deel betreft de export naar Amerika juist consumentenproducten van Amerikaanse en andere Westerse bedrijven. Bijvoorbeeld iPhones, tv's en magnetrons. Maar ook merkkleding en zonnebrillen. Veel producten van Amerikaanse merken, ontworpen in bijvoorbeeld Sillicon Valley en aan de consument gebracht met reclames door een marketingbedrijf in New York. Alleen de productie is uitbesteed aan China omdat de lonen daar laag zijn, de milieuregels tot voor kort zeer beperkt, en de transportkosten per zeecontainer door goedkope scheepsdiesel minimaal.

Als die producten in een Amerikaanse fabriek gemaakt zouden worden, zou menig Trump-stemmer ze niet kunnen betalen. En dat illustreert het politieke probleem van globalisering. Vrijhandel geeft alle ruimte aan grote Amerikaanse bedrijven om hun winsten te maximaliseren door hun producten goedkoop te laten produceren en betaalbaar te houden voor de eigen consument. Een handelsoorlog met toenemende wederzijdse importheffingen poogt Amerikaanse banen te behouden met als onbedoeld gevolg hogere consumentenprijzen. Waarbij echter andere Amerikaanse banen verloren gaan omdat de import van bijvoorbeeld staal in de auto-industrie de kostprijs van Amerikaanse auto's zal verhogen.

Vrijhandel of handelsoorlog: een duivels dilemma als we niet collectief tot sociale en duurzame internationale akkoorden kunnen komen.

Irene van Staveren is hoogleraar ontwikkelingseconomie aan de Erasmus Universiteit. Lees hier haar eerdere columns.