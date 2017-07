Die ene zomer waarin alles mogelijk lijkt

Woodstock revisited

‘De jaren tussen je 15de en 25ste brandmerken je’, schrijft Nelleke Noordervliet. Voor haar waren dat de sixties, in het bijzonder een hete zomer in Zuid-Frankrijk.

Ik ben voorzichtig met het ophalen van herinneringen. Ik haat de zelfvertedering waarmee oude mensen de hoogtepunten van hun leven presenteren voor een jong en verveeld publiek. Wees eerlijk: het stelde allemaal niet veel voor, behalve voor jezelf. En alle herinneringen verschieten met de tijd van kleur. Het pleintje van het dorp Woodstock, waar het fameuze festival niet eens plaatsvond, is nu een afdeling van de Efteling vol kabouters en trollen. Song and celebration teruggebracht tot een beduimelde platenhoes, lange grijze haren en een kapotte waterpijp. Scheer je weg met je nostalgie!

Wees gerust: iedereen is getuige van zijn eigen tijd en altijd is die enerverend

Gonna get my soul free

We are stardust

Het was ook de zomer van de maanlanding. Leuke tijd! In Vietnam werd flink gesneuveld. Door alle partijen en door veel vrouwen en kinderen. Dagelijks op het journaal, ongefilterde dood. Martin Luther King en Bobby Kennedy waren vermoord. In Parijs lag het plaveisel weer op de plage. De Russen hielden Praag in de nekklem. In Griekenland heersten de kolonels en in Spanje de fascist Franco. En wij maar protesteren en demonstreren. Getuige te zijn geweest van de sixties! Wow! Wees gerust: iedereen is getuige van zijn eigen tijd en altijd is die enerverend. Ergens tussen je 15de en je 25ste gebeurt het. Die jaren brandmerken je. Ik kan het niet helpen. De sixties waren dat dus voor mij.

I don’t know who I am, but life is for learning

Die zomer dus.

Ongelukkige liefdes stapelden zich op. De een heviger dan de ander. Seks en drugs en rock-’n-roll, zij het in bescheiden mate, de drugs dan. In een deux-chevaux naar het Zuiden. We zijn met ons drieën: mijn liefde van dat moment, Hugo, die sinds kort naast zijn warme gevoelens voor mij zijn onderdrukte homoseksualiteit heeft ontdekt en onderzoekt, de jongen op wie hij zijn amoureuze pijlen richt, die Gijs heet, heteroseksueel is en verwikkeld in een affaire met een grillig, mooi meisje uit Bazel maar niet vies van aandacht en experimenten, en ikzelf, op dat moment innerlijk bijeengehouden met nietjes en plakband.

Ik ben afgekoppeld van de wereld. Ik zweef in een interstellaire ruimte

I have come here to lose the smog

And I feel to be a cog in something turning

Hugo rijdt, want Gijs en ik hebben geen rijbewijs. De weg door Frankrijk is lang: nog niet veel autoroute. Dakje open. Hitte. Ik zit achterin en kleef aan alle kanten, motor en wind maken het geluid van een zwerm woedende bijen. ’s Avonds heel laat komen we aan bij het vakantiehuis van Hugo’s ouders, een oude boerderij iets ten noorden van Montpellier. Er is niemand. Het is aardedonker. Maar dan echt aardedonker. Geen hand voor ogen. Tot het zachte licht wordt aangeknipt. Chique landelijkheid, Huug komt uit een gegoede familie. Mijn geliefde verdeelt de slaapplaatsen: ik in de logeerkamer, hijzelf en Gijs in de master bedroom.

We are stardust

Billion year old carbon

We are golden

Licht uit. Ik lig lang wakker. Zelfs als mijn ogen aan de duisternis zijn gewend, zien ze niets. Ik hoor ook niets. Ik ben afgekoppeld van de wereld. Ik zweef in een interstellaire ruimte. Mijn tong groeit, zwelt. Hij vult mijn schedel. Mijn schedel dijt uit. Ik dij uit, tot de grenzen van het heelal. Dan word ik slaap, ik val diep als de dood.

Wat we de wereld brachten, blijft achter als schuim op de vloedlijn

Well maybe it is just the time of year

Or maybe it’s the time of man

I don’t know who I am

Een kier zon valt door de gesloten luiken. Ik sta op en stap naar buiten in een tuin vol licht en lavendel, in de verte de ruige Cevennen. De cicaden snerpen hun zonnegroet. Er is niets anders dan dit. Dit is mijn ruimte. Dit is mijn tijd. Ik weet dat ik besta, zoals ik het nog niet eerder heb geweten. Het gaat buiten vreugde en verdriet om. Ik ben. Dit zal ik mij onverkleurd herinneren tot mijn dood. Bij John Berger las ik dat de tijd zich om je heen vormt als een ‘placenta for dying’.

Nog even en ik word naar de dood geboren.

We have got to get ourselves back to the garden

Hugo is zijn eigen weg gegaan, langs vele goeroes en meditatiecentra, een permanente zoektocht naar de kern van zijn ‘ik’. Daar is hij nog steeds niet aangekomen. Hij verbrak alle banden, zegde vriendschappen op, verdween van de radar. Op het internet ontbreekt ieder spoor. Gijs schijnt een onopvallend bestaan te hebben geleid, dat met Google niet in kaart is te brengen.

Velen die mijn leven deelden in die Summer of Love ben ik uit het oog verloren. We gingen onze weg, gebukt onder de verantwoordelijkheid voor een betere wereld. Die niet kwam. Mijn generatie was een golf die aanspoelde en zich nu weer terugtrekt, een voor een plukt de dood ons weg. Wat we de wereld brachten, blijft achter als schuim op de vloedlijn.

We were caught in a devil’s bargain

Stardust

Golden

Bombers

Butterflies

Nelleke Noordervliet (1945) is schrijver en columnist in Trouw. De citaten in de tekst zijn uit ‘Woodstock’ van Joni Mitchell.

