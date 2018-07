Die 400 miljoen voor Ronaldo voelt voor Fiat-werknemers als een trap in hun kruis

De overstap van de 33-jarige Portugees van Real Madrid naar de Noord-Italiaanse club, zorgt voor een siddering van opwinding bij miljoenen Italiaanse supporters, die hopen dat Ronaldo de Serie A naar een hoger niveau kan tillen. Marketingexperts denken dat Juventus met Ronaldo tientallen miljoenen extra inkomsten kan binnenhalen, door extra aandacht in de media en de verkoop van de wit-zwarte T-shirts en stadionkaartjes.

Maar in het Zuid-Italiaanse Melfi overheerst frustratie. In dat stadje staat een Fiat Chrysler Automobiles (FCA) fabriek, waar werknemers de Jeep Renegade en de Fiat 500X in elkaar zetten. Fiat en Juventus zijn van oudsher verbonden: de Italiaanse familie Agnelli bezit bijna een derde van FCA en twee derde van Juventus. Maar terwijl Juventus ruim 100 miljoen euro naar Real Madrid overmaakt en Ronaldo de komende jaren een jaarsalaris van 30 miljoen euro betaalt - de speler kost alles bij elkaar opgeteld 400 miljoen - staat de productie in de fabriek al jaren op een laag pitje.

Zesduizend werknemers van Fiat maken minder uren en verdienen daardoor minder dan de 1800 euro die ze voor een vol­tijds­aan­stel­ling zouden krijgen

Staking Zesduizend werknemers maken minder uren en verdienen daardoor minder dan de 1800 euro die ze voor een voltijdsaanstelling zouden krijgen. De kleine vakbond USB heeft daarom een staking afgekondigd, die gisterenavond is begonnen en tot morgenochtend duurt. "De eigenaren zouden in nieuwe modellen moeten investeren om de toekomst van duizenden mensen te waarborgen, in plaats van slechts één persoon te verrijken." Vorige week had een groepje werknemers van de FCA-fabriek in Pomigliano d'Arco, bij Napels, al frustratie geuit. Ook die fabriek draait op halve kracht - het gaat nergens in Italië echt lekker met FCA. Er verschenen posters met Ronaldo en de tekst: "Wij zijn het die jou betalen. Voor Ronaldo 400 miljoen... voor de werknemers alleen maar schoppen in hun ballen." Daarnaast riep een consumentenbond het Openbaar Ministerie op te onderzoeken of Juventus zich zo'n 'astronomische uitgave' kan veroorloven. De bond noemt het contract met Ronaldo 'schandalig en immoreel, nu meer dan vijf miljoen Italianen onder de armoedegrens leven'. Maar alle protesten zullen niets uithalen. Juventus en FCA zijn twee aparte bedrijven, met ieder een eigen management en boekhouding. Vakbonden die de meerderheid van de FCA-werknemers vertegenwoordigen, keuren de staking in Melfi zelfs af en noemen die 'ongelooflijk in deze delicate fase'. FCA heeft een nieuw investeringsplan tot aan 2022 en belooft dat alle werknemers de komende vier jaar weer voluit aan het werk zullen gaan.

