Die 24ste titel komt er wel voor Serena Williams - maar dit toernooi nog niet

Serena Williams had in de voetsporen willen treden van twee verschillende tennislegendes. Op de Australian Open wilde de 37-jarige Williams het record van tennislegende Margaret Court van 24 gewonnen Grand Slams evenaren. Ze was ook van plan om, net als de Belgische Kim Clijsters deed, na de geboorte van haar eerste kind opnieuw te zegevieren op het hoogste toneel in het tennis.

Voor beide doelen moet de 23-voudig grandslamwinnares nog even de wachtkamer in. Williams werd woensdag verrast door de als zevende geplaatste Tsjechische Karolina Pliskova.

Williams stond met 5-1 voor in de derde set en was nog maar één punt verwijderd van een plek in de halve finale. Maar op matchpoint ging plotseling alles mis. De Amerikaanse ging door haar enkel en maakte daarna amper nog een punt. Pliskova werkte vier matchpoints weg, sloeg de één na de andere winner, brak twee keer terug en kwam even later zelf op drie matchpoints. Zij kon het wel afmaken: op het derde matchpoint sloeg Williams de bal in het net.

Wisseling van de wacht

Het is een opmerkelijke wedstrijd in een minstens zo opmerkelijke periode in het tennis. Bij de mannen klopt er een nieuwe generatie jonge spelers op de deur, met Stefanis Tsitsipas als grote sensatie in de halve finale in Melbourne. Bij de vrouwen was er al eerder een wisseling van de wacht gaande.

Die verschuiving was mede te danken aan de afwezigheid van de zwangere Williams. Ze won in 2017 in Melbourne haar laatste grandslamtitel toen haar dochter al acht weken bij haar in de buik zat. In april maakte ze haar zwangerschap bekend. Het meisje, Olympia, werd op 1 september 2017 via een spoedkeizersnee geboren.

Het herstel was zwaar. Vlak na de bevalling werden er bloedproppen in de longen van Williams gevonden. Dat was een bekende kwaal: in 2011 was de tennisster al een keer in levensgevaar door een longembolie. Tot overmaat van ramp scheurde de wond van de keizersnee ook nog open door het vele hoesten, waardoor het herstel nog langer duurde.

Ondanks deze zware periode was Williams vastberaden terug op de baan te komen. Op Roland Garros vorig jaar maakte ze haar rentree op grandslamniveau. Daar moest ze zich geblesseerd terugtrekken voor haar partij in de vierde ronde tegen Maria Sjarapova. Maar op Wimbledon en de US Open liet ze weer zien dat er nog altijd rekening met haar gehouden moet worden. Alsof er niets was veranderd haalde ze daar ‘gewoon’ weer de finale. Die ze trouwens verloor, van Angelique Kerber.