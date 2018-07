Die 231 kilometer van vandaag? Een peuleschil

Die rit voerde van Les Sables d'Olonne naar Bayonne en telde 482 kilometer. Daarmee was het de langste etappe ooit. De Fransman Jules Nempon kwam als laatste in Bayonne aan. Hij deed bijna 22 uur over de rit. Nog vijf keer nam Tour-chef Henri Desgrange deze monsterrit in zijn Tour op.

In 1920 waren er zestien renners die meer dan een etmaal nodig hadden om de afstand te overbruggen. In 1922 waren dat er veertien en in 1923 twaalf. De Fransman Henri Ory deed er in 1920 het langst over: 29 uur, 43 minuten en 50 seconden.

In 1926 kwamen de renners na een etappe van 412 kilometer tussen 18.20 uur en 21.18 uur in Les Sables d'Olonne aan

In 1925 besloot Desgrange de rit in tweeën te knippen. Er kwam een etappe van Les Sables naar Bordeaux (293 kilometer) en een rit van Bordeaux naar Bayonne (189 kilometer). Fijn voor de renners? Niet echt.

Normaal waren er in die jaren na lange etappes altijd rustdagen. Maar in 1925 en 1926 waren die er niet voor de etappes naar Bordeaux en Bayonne. De consequentie? In 1926 kwamen de renners na een etappe van 412 kilometer tussen 18.20 uur (ritwinnaar Nicolas Frantz) en 21.18 uur (hekkensluiter Leon Jacacier) in Les Sables d'Olonne aan.

De volgende ochtend moest het peloton alweer om vijf uur aan de start staan voor de etappe naar Bordeaux.

