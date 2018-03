Dick Benschop moet de nieuwe directeur van Schiphol worden

Benschop was namens de PvdA staatssecretaris voor Europese zaken in het tweede kabinet-Kok. Na de verpletterende nederlaag van de sociaaldemocraten bij de Tweede Kamerverkiezingen in mei 2002, waarbij hij campagneleider was, keerde hij de politiek de rug toe. Nog geen jaar daarna ging hij aan de slag bij Shell.

Van 2011 tot eind 2015 was Benschop president-directeur van Shell Nederland. Ook nadat hij het stokje had overgedragen aan zijn opvolger Marjan van Loon, bleef hij bij dat bedrijf. Hij is nu verantwoordelijk voor de aansturing van internationale samenwerkingsverbanden waarover het Nederlands-Britse olieconcern geen directe zeggenschap heeft.