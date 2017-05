Dick Advocaat verkiest Oranje boven pensioen

De overeenkomst met de KNVB werd vanochtend bevestigd door Advocaats zaakwaarnemer Rob Jansen. Hij verwacht dat het papierwerk op korte termijn wordt afgehandeld. “Waarschijnlijk al begin deze week'', zei Jansen.

De technisch directeur van de KNVB, Hans van Breukelen, wilde het mondelinge akkoord met de nieuwe bondscoach nog niet bevestigen. “Wij brengen het pas naar buiten als alles rond is'', zei de KNVB-directeur, die niet wilde ingaan op de uitlatingen van Jansen.

Zodra het papierwerk is afgehandeld, begint Advocaat aan zijn derde periode als bondscoach waarin hij wil proberen Oranje alsnog naar het WK in Rusland in 2018 te helpen. Hij maakt eerst het seizoen nog af bij de Turkse club Fenerbahçe, waarvan hij hoofdtrainer is. Advocaat zal om die reden pas begin volgende maand aansluiten bij het Nederlands elftal, in de aanloop naar de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg op 9 juni.

Moeizame zoektocht De zoektocht naar een opvolger voor de ontslagen bondscoach Danny Blind verliep bijzonder moeizaam. Advocaat kwam weer in beeld bij de KNVB omdat Louis van Gaal, Ronald Koeman, Frank de Boer, Frank Rijkaard en de Duitser Roger Schmidt om uiteenlopende redenen allemaal niet beschikbaar zijn. Zijn enige overgebleven tegenkandidaat Henk ten Cate voelde dat niet iedereen bij de voetbalbond achter hem staat en haakte op het laatste moment af. Wij brengen het pas naar buiten als alles rond is. Hans van Breukelen, technisch directeur KNVB Onduidelijk is hoeveel steun Advocaat van de spelersgroep geniet. De meeste internationals zijn waarschijnlijk nog niet vergeten hoe de ervaren coach vorig jaar zijn contract als assistent van de inmiddels ontslagen bondscoach Danny Blind bij Oranje snel weer inleverde toen hij bij de Turkse topclub aan de slag kon. Dat voelde voor sommigen als verraad. Als alles in kannen en kruiken is lost Dick Advocaat, bijgenaamd ‘De Kleine Generaal', Guus Hiddink af als oudste bondscoach van Oranje. Hiddink was 68 jaar toen hij in de zomer van 2015 werd ontslagen. Hij zat voor het laatst op de bank tijdens de gewonnen EK-kwalificatiewedstrijd in Riga tegen Letland (0-2).

Ruud Gullit mogelijk assistent Alleen Rinus Michels (‘De Generaal’) was ook drie keer als bondscoach verbonden aan de nationale ploeg. Advocaat had eerder de leiding bij Oranje tussen 1992 en 1994 en van 2002 tot en met 2004. Hij bereikte met het Nederlands elftal op het WK van 1994 de kwartfinales, op het EK 2004 was de halve finale het eindstation. Tekst gaat verder onder de afbeelding. Dick Advocaat was vorig jaar korte tijd assistent van bondscoach Danny Blind, hier tijdens een trainingskamp in Portugal. Hij leverde zijn contract in toen hij bij de Turkse topclub Fenerbahçe aan de slag kon. Dat voelde voor sommigen als verraad. © ANP De Hagenaar zat tijdens 55 interlands als bondscoach op de bank. Die leverden 31 overwinningen, elf nederlagen en dertien remises op. Ruud Gullit, die waarschijnlijk diens assistent wordt, speelde de laatste vijf van zijn 66 interlands onder Advocaat tijdens diens eerste periode als bondscoach. Ruzie over de te voeren tactiek op het WK van 1994 betekende het einde van de interlandloopbaan van Gullit. Het Nederlands elftal komt eind deze maand weer bij elkaar. Eerst voor een trainingsstage in eigen land en daarna gaat Oranje op trainingskamp naar Portugal. Onderdeel daarvan is een oefeninterland op 31 mei in Agadir tegen Marokko. Vier dagen later oefent Oranje in Rotterdam tegen Ivoorkust, waarna op 9 juni de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg volgt. Wanneer Advocaat precies op de bank zal zitten, is nog onduidelijk.

