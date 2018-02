Dick Advocaat kan na overwinning Sparta weer ademhalen

Met nul punten uit de eerste drie wedstrijden die Dick Advocaat aan het roer stond bij Sparta, was de druk flink opgevoerd. En dat terwijl Advocaat bij zijn aanstelling had aangegeven dat de eerste vier wedstrijden na de winterstop cruciaal zouden worden. Om nog wat van die serie van vier te maken én om de aansluiting niet te verliezen met de ploegen die net boven nummer laatst Sparta op de ranglijst staan, was alleen een overwinning op Willem II een resultaat waarmee Advocaat tevreden kon zijn. Daarin slaagde Sparta vandaag.

Lees verder na de advertentie

Dat Sparta voor de bevrijdende 1-0 halverwege de eerste helft in het zadel werd geholpen door Willem II, was illustratief voor het niveau van het degradatieduel. Wijnaldum, voormalig jeugdspeler van Sparta, dacht de bal onbezorgd terug te kunnen spelen op doelman Branderhorst, maar rekende buiten Friday. Sparta’s spits pikte de bal op, omspeelde Branderhorst en schoot de 1-0 binnen.

Vooraf was veel gezegd over de achterste linie van Sparta. De communicatie zou wellicht moeilijk zijn en nog niet alle verdedigers zouden aan elkaar gewend zijn. Nelom was in de laatste dagen van de transferperiode overgekomen van stadgenoot Feyenoord en de Duitser Chabot had sinds de aanstelling van Advocaat direct het vertrouwen gekregen, maar speelde onder Sparta’s eerdere trainer Alex Pastoor maar weinig.

En dan was er nog het verhaal rondom doelman Huth. Halsoverkop overgekomen van Mainz, maar onbekend voor Advocaat. “Ik ken de beste man niet, dus ik zie het wel”, had de coach over de Duitse doelman gezegd en hem vervolgens direct opgesteld tegen Willem II.