Dichtbevolkt Hongkong wil groot eiland aanleggen om lucht te krijgen

Bestuurders in Hongkong maakten afgelopen week de details bekend van een groot kunstmatig eiland dat ze willen aanleggen voor de kust van hun stad, die steeds meer uit zijn voegen barst. Het op te spuiten eiland in de wateren tussen Hong Kong Island en Lantau Island wordt het belangrijkste, duurste en misschien ook wel meest omstreden infrastructuurproject dat de Chinese miljoenenstad ooit heeft gehad.

Het eiland zal volgens de plannen zo’n 1000 hectare meten, 70 miljard euro kosten, en het aantal appartementen dat er zal worden gebouwd kan oplopen tot 260.000, waarvan zeventig procent sociale woningbouw. Volgens de minister van ontwikkeling, Michael Wong, die het plan presenteerde, is het eiland hard nodig vanwege een ‘ernstig tekort aan landaanbod’.

Tegelijk zijn er zorgen over de gevolgen voor de natuur. Duizenden bewoners gingen al de straat op om te protesteren

Hongkong is een belangrijk financieel centrum en een van de dichtstbevolkte plekken op aarde, met vierkante-meter-prijzen die behoren tot de hoogste in de wereld. Bovendien verergeren investeerders van het Chinese vasteland, die vastgoed opkopen, het tekort aan betaalbare woningen. Een meerderheid in de Wetgevende Raad, de lokale volksvertegenwoordiging, steunt het ‘Lantau Tomorrow’-project daarom.

Misleiding Niettemin klinkt er ook kritiek. Oppositiepolitici noemen de berekeningen van de autoriteiten ‘misleidend’ en waarschuwen dat de kosten van het eiland waarschijnlijk veel hoger zullen uitvallen dan 70 miljard euro. “Als de openbare diensten en infrastructuur van Hongkong nu al op instorten staan, zal het Lantau-project, het wondermiddel van de regering, de problemen dan oplossen of erger maken?” vraagt parlementariër Eddie Chu retorisch op zijn Facebookpagina. Tegelijk zijn er zorgen over de gevolgen voor de natuur. Duizenden bewoners gingen al de straat op om te protesteren. Milieubeschermers vrezen dat de leefomgeving zal worden aangetast van zeedieren als de bedreigde Chinese witte dolfijn. Activisten menen bovendien dat de plannen onvoldoende rekening houden met de stijging van de zeespiegel. En volgens het Wereld Natuur Fonds is het nieuwe eiland ook helemaal niet nodig, omdat uit ramingen van het Hongkongse bureau voor de statistiek blijkt dat de bevolking vanaf 2043 gaat krimpen. In de tussentijd is er volgens het WNF genoeg land dat nu nog is aangemerkt als landbouwgrond of bedrijventerrein, waarop kan worden gebouwd om de huidige woningnood te bestrijden. Maar volgens de autoriteiten staat hun besluit inmiddels vast en zullen, als alles volgens plan gaat, in 2032 de eerste bewoners hun intrek nemen op het eiland. Op termijn overwegen ze zelfs om nog twee eilanden van in totaal zo’n 700 hectare aan te leggen.

Tropische stormen Minister Wong wijst er op dat miljoenen zullen worden uitgetrokken voor natuurbeschermende maatregelen en dat het eiland zes meter boven het huidige zeeniveau komt te liggen, net als de luchthaven die eerder deels in zee werd aangelegd. Ook zal het eiland zo worden ontworpen dat het bestand is tegen de tropische superstormen die het gebied door klimaatverandering naar verwachting vaker gaan treffen. Volgens Wong gaat Hongkong bovendien alle kosten ruimschoots terugverdienen met de verkoop van felbegeerde grond aan projectontwikkelaars. De bewindsman noemt het project ‘evenwichtig en duurzaam’.

