Deze wetenschappers leggen uit waarom ze onderzoek van anderen herhalen

Toch is herhalen noodzakelijk, schreef de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) maandag in een uitgebreid rapport. Zo moet duidelijk worden welk onderzoek deugt en welke resultaten gewoon toeval waren. Belangrijk om niet voort te borduren op schijnverbanden. Meer subsidie voor dit zogeheten replicatie-onderzoek zou al veel helpen, aldus de KNAW.

Drie Nederlandse onderzoekers leggen uit waarom ze tóch aan dit herhaalonderzoek zijn begonnen, gesteund door NWO met speciaal daarvoor vrijgemaakt geld.

Karin Tanja-Dijkstra, universitair docent (VU Amsterdam)

Herhaalt: invloedrijke studie die stelt dat de natuur meer onthaast dan de stad.

Karin Tanja-Dijkstra heeft van subsidieverstrekker NWO geld gekregen om het meest aangehaalde onderzoek in de omgevingspsychologie te herhalen. Om te onthaasten moet je de natuur opzoeken en niet de stad, bleek in 1991 onder 120 proefpersonen. Zij keken eerst naar een stressvolle speelfilm, om daarna tien minuten naar beelden van een stad of stuk natuur te kijken. Bij de ‘natuurgroep’ daalde de stress sneller. Dat resultaat heeft nog altijd een gigantische invloed, zegt Tanja-Dijkstra. Op de hoeveelheid groen in de stad bijvoorbeeld, of de kamerplanten in een ziekenhuiskamer.

Met die subsidie kan ze ruim duizend proefpersonen betalen die over laboratoria wereldwijd diezelfde films gaan kijken. Vanwege dat grote aantal komt het onderzoek vast in een mooi vakblad, denkt ze. “Er is meer momentum nu, wat maakt dat ik zelf ook wil meedoen. Als ik in mijn eentje iets aan het herhalen was, had het weinig kracht.”

Maar ook als ze geen subsidie had gekregen, wilde ze dit oude onderzoek herhalen. “Puur omdat het zo’n hoeksteen is in ons vakgebied. Het is te belangrijk om niet zeker te weten of het klopt.”