Deze vier fasen moeten landen doorlopen om tot de nucleaire club te behoren

1. De nucleaire aspiranten

Hier kom je al snel uit bij het Midden-Oosten, en vooral Saudi-Arabië. Het land wil een nucleair programma, en zou ook wel een kernwapen willen hebben. Alleen ontbreekt het Saudi-Arabië niet zozeer aan geld, als wel aan kennis. Het land is nauwelijks in staat om complexe technieken te ontwikkelen en importeert daarom bijna alle hoogwaardige producten uit het buitenland.

Saudi-Arabië is momenteel in gesprek met verschillende landen om te helpen bij het opbouwen van een nucleair programma, waaronder de VS, Rusland en China. De Saudische minister van energie, Khalid al-Falih, zei vorige maand nog dat zijn voorkeur uitging naar Amerika, maar dat als Washington niet zou instemmen, Saudi-Arabië bij andere landen hulp zou zoeken.

Er zijn maar weinig landen die over kernwapens beschikken

De kans is echter klein dat Saudi-Arabië in staat zal zijn om op de lange termijn een kernwapen te produceren, omdat de VS zoiets niet zouden accepteren. Als Saudi-Arabië alleen al Amerika of China tegen zich krijgt, stort zijn fragiele olie-economie vrijwel zeker in. Het land is bovendien voor zijn verdediging bijna volledig afhankelijk van Amerika, en kan zich dus geen ruzie met Washington permitteren.

Het alternatief is dat Saudi-Arabië een kernwapen koopt van een andere nucleaire staat, maar ook die optie is onwaarschijnlijk. Er zijn maar weinig landen die over kernwapens beschikken, en daarvan zijn er vrijwel geen te vinden die zo'n machtig wapen in de verkoop zouden doen.

Het enige nucleaire land dat als verkoper zou kunnen optreden is Pakistan. Maar gezien de relatief geringe afstand tussen beide landen lijkt zo'n scenario onwaarschijnlijk - als je een kernwapen verkoopt, dan doe je dat aan een land dat zich ver buiten je eigen regio bevindt. Pakistan zou bovendien gestraft worden voor zo'n daad. Er zijn tot op heden dan ook geen gevallen geweest waarin een land zijn kernwapens verkocht.