Deze veteranen kunnen de topsport niet laten, dus gaan ze door tot Tokio 2020

Ze twijfelden allemaal. Epke Zonderland, Ranomi Kromowidjojo en Dorian van Rijsselberghe wisten niet of ze nog vier jaar door wilden tot Tokio. Maar de kogel is door de kerk. Na Kromowidjojo en Zonderland heeft ook Van Rijsselberghe besloten een gooi te doen naar olympisch goud in Japan.

Surfer Van Rijsselberghe kreeg de smaak te pakken op het water waar hij in 2020 geschiedenis kan schrijven door voor de derde keer op rij goud te winnen. Na acht maanden zonder topsport werd hij afgelopen week op de WK voorbij gevaren voor de kust van het Japanse Enoshima. Het waaide amper en dat was in het voordeel van lichte Aziaten, die er met de titels vandoor gingen.

Geen eremetaal voor de Texelaar. Veel belangrijker was dat hij zich eindelijk weer gelukkig voelde. Op het kleine plankje in die grote zee viel alles weer eens op zijn plaats, schreef Van Rijsselberghe in zijn blog.

Met vergelijkbaar plezier lag Ranomi Kromowidjojo op de wereldkampioenschappen in Boedapest in juli in het water. De kampioene van Londen had lastige jaren na haar olympische titels. Ze worstelde met coachwisselingen, een verbroken relatie en motivatieproblemen. Dat er in Rio niets gewonnen werd, was een logisch gevolg van een moeilijke tijd. Met meer balans in haar leven kwam de snelheid in het water terug. Kromowidjojo won in juli WK-zilver op de 50 vrij en stond daarna te popelen om het goede nieuws dat ze door zou gaan naar buiten te brengen.

Levens in balans

Turner Epke Zonderland had vlak voor de WK in Montreal, die volgende week beginnen, al net zo'n opbeurende boodschap. Als de fysieke malheur uitblijft, die hem in de aanloop naar Rio dwarszat, met een hersenschudding en een terugkerende bijholteontsteking, wil ook hij door tot Tokio. Hij zal zijn loopbaan niet willen afsluiten met die iconische val, plat op de buik met de armen en benen wijd, in de olympische rekfinale van vorig jaar.

Ik ben een egocentrische, topsportende luilak met twee linkerhanden, die zijn best doet als echtgenoot en vader, maar het lijkt allemaal nergens op Dorian van Rijsselberghe

En zo is de oude garde, van wie werd gedacht dat Rio het olympische eindstation zou zijn, er gewoon weer bij in 2020. Hun levens zijn in balans, het sporten brengt plezier, dus waarom zouden ze ook iets veranderen? Kromowidjojo (27) woont samen met Ferry Weertman, die in Rio olympisch kampioen in het open water werd. Van Rijsselberghe (28) is in 2014 getrouwd en heeft een 2-jarige dochter. Zonderland (31) stapte na Rio ook in het huwelijksbootje.

Of de kampioenen van Londen in de herfst van hun carrière nog goed zijn voor olympisch goud, moet blijken. Van Rijsselberghe wil het dit keer anders aanpakken met meer tijd in Los Angeles bij vrouw en kind. De surfer noemt zichzelf een "egocentrische topsportende luilak met twee linkerhanden, die zijn best doet als echtgenoot en vader, maar het lijkt allemaal nergens op".