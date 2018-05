Deze symbolen beelden een kleur uit. Welke?

Color Game heet de app die vandaag wordt gelanceerd door onderzoekers van het Max Planck Instituut in Jena, Duitsland. Color Game, te vinden in de appstores en op colorgame.net, stelt je voor een taak die onmogelijk lijkt: communiceren in abstracte symbolen met een volslagen onbekende.

Als je een spel start, krijg je een kleur te zien én een verzameling abstracte symbolen. Je moet een of meer van die symbolen kiezen om die kleur aan te duiden. Die code van symbolen gaat naar de ontvanger, met wie je speelt. Die ziet vier kleuren en moet raden welke van die vier kleuren jij met je code bedoelt.

De ontvanger krijgt niet meteen te horen of hij de goede kleur aanwijst. Maar als jullie dit tien keer hebben gedaan, horen jullie beiden wel hoe vaak van die tien keer de goede kleur is ‘verstaan’. Achterliggende idee is dat zender en ontvanger gaandeweg dezelfde betekenis gaan toekennen aan volstrekt abstracte symbolen; dat ze een taal gaan ontwikkelen. Die taal zal per duo verschillen, en misschien ook wel per cultuur en taalgebied, want Color Game is er in het Engels, Chinees, Spaans, Frans en Duits. En het gaat weliswaar niet om winnen, maar als je je bekwaamt, ga je wel niveaus omhoog. Dat zal ertoe leiden dat je vaker door andere spelers wordt uitgenodigd voor een potje taalontwikkeling. In een testfase hebben de Duitse onderzoekers al gezien dat mensen vlot leren communiceren langs deze ‘onmogelijke’ weg. Het is voor die onderzoekers geen spel, maar wetenschap. Ze willen achterhalen hoe taal zich ontwikkelt bij de mens.