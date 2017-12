Deze stukken las u dit jaar het meest

10. Ik ook. Maar ik kan het niet vertellen. Lees verder na de advertentie © ANP Kippa Het was misschien wel de meest befaamde hashtag dit jaar: #MeToo. Het heeft in ieder geval een stroom ervaringen met seksueel misbruik op gang gebracht. Journalist Jelle Brandt Corstius deed zijn verhaal in Trouw. Hoewel, zijn hele relaas kon hij niet doen: ‘Het is zijn woord tegen het mijne.’

9. ‘Het draaide altijd weer uit op seks’ Annemarie Oster © Bodine Koopmans In een tijd waarin de meeste Nederlandse jongeren later met seks beginnen, ze langer thuis blijven wonen en ook matig roken en drinken, vergeet je soms dat het er een halve eeuw geleden anders en vooral een stuk lichtzinniger aan toeging. Deze zomer stond onze weekendbijlage Tijd in het tegen van de jaren zestig. Schrijfster en actrice Annemarie Oster vindt haar leven nu een stuk prettiger. Ach nee, die sixties ... "Het draaide altijd weer uit op seks."

8. 'Voor een barbecue van vrienden moest ik achteraf tien euro betalen' © Nanne Meulendijks Elke week geeft Beatrijs Ritsema advies aan lezers met prangende vragen. Deze kwestie werd dit jaar het meest gelezen. De lezer, die moet leven van een bijstandsuitkering, werd uitgenodigd op een barbecue bij twee goedverdienende vrienden. Achteraf werd ze met een rekening van tien euro gepresenteerd."Ik vind het een behoorlijk bedrag, wat moet ik hiermee?"

7. 'Als je echt een meisje wilt, dan moet je naar het buitenbad als het open is' Lekker bubbelen in De Fakkel in Ridderkerk. Het zwembad is ook een ontmoetingsplek waar jongens en meisjes soms de grenzen aftasten. © Werry Crone In het voorjaar van 2017 opereerde de pop-up redactie vanuit zwembad De Fakkel in Ridderkerk. Trouw sprak met badgasten, badpersoneel en toezichthouders over de vraag: hoe houd je zwemmen veilig en leuk voor iedereen? De jongens weten in ieder geval precies waar je een meisje kunt vinden. In het buitenbad.

6. Mijn vriendin is begraven in besloten kring. Mooi is dat, en ik dan? Phaedra Werkhoven © Maartje Geels Columnist Phaedra Werkhoven mocht niet bij het afscheid van haar vriendin Marie zijn, ook was er geen laatste ontmoeting. Ze stuurde een afscheidsappje, dat dankbaar wordt ontvangen. Twee dagen later stierf Marie. "Gewoon zomaar weg. Mooi is dat, en ik dan?"

5. Niemand weet zich raad met Daphne, dus zit ze in de isoleercel Daphne in de isoleer. De foto is gemaakt door haar moeder. © RV Isoleercel in, isoleercel uit. Bijna elke dag weer. Daphne (27) heeft de afgelopen zeven jaar zo’n 4000 uur moeten doorbrengen in een kille lege kamer. Daphne heeft klassiek autisme met een ‘disharmonisch ontwikkelingsprofiel’. Niemand weet wat er met haar moet gebeuren, dus zit ze in de isoleercel. ‘Ze vraagt waarom we haar geen spuitje geven, als niemand haar wil hebben.’

4. Had Nederland maar net als Duitsland het hoofd koel gehouden Ger Groot nieuwe foto © Trouw De beslissing om de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Cavusoglu niet in Nederland te laten landen en vervolgens minister van familiezaken Kaya de toegang te ontzeggen tot haar eigen consulaat, getuigden niet van diplomatiek Fingerspitzengefühl, schreef columnist Ger Groot in maart. "Had Nederland maar net als Duitsland het hoofd koel gehouden."

3. 'Media zijn onnodig ver gegaan in berichtgeving rond Anne Faber' Bloemen bij het Hosterwold bos. De 25-jarige Anne Faber is na twee weken vermissing gevonden bij het Nulderpad in het Hosterwold bos. © ANP In veel kranten, ook in Trouw, prijkte een luchtfoto van de plek waar het levenloze lichaam van Anne Faber werd gevonden. Terwijl de politie dringend had verzocht niet boven de plaats delict te vliegen. Trouw-ombudsman Adri Vermaat sprak van onfatsoenlijke journalistiek. "Media zijn onnodig ver gegaan."

2. Ouders komen in opstand: de juf is niet goed genoeg © ANP De school is blij dat ze een juf voor groep 7 hebben gevonden, maar de ouders denken daar heel anders over. Voor de zomervakantie breekt de opstand onder ouders al uit. De juf is niet goed genoeg.