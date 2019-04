Deze Saudische oliereus maakt meer winst dan Apple, Google en Exxon samen

Daarmee maakte Saudi Aramco vorig jaar de hoogste winst van welk bedrijf ook ter wereld: 224 miljard dollar. Veel meer dan een veelverdiener als techbedrijf Apple, dat op 82 miljard dollar uitkwam. Saudi Aramco is mondiaal de grootste olieproducent en het nationale olieconcern van Saudi-Arabië.

Het genoemde bedrag is de winst voor de betaling van rente, belasting en afschrijving. Saudi Arabian Oil Company hield 111 miljard dollar over aan netto inkomsten. Dat is nog altijd een kolossaal bedrag. Evenveel als de netto inkomsten van Apple en Google en olieconcern Exxon Mobil bij elkaar opgeteld.

Over Saudi Aramco komt nooit veel informatie naar buiten. Het is niet aan de beurs genoteerd, al overweegt het een beursgang, en is nauw verbonden met de Saudische staat. De cijfers over 2018 zijn gepubliceerd door kredietbeoordelaars Fitch Ratings en Moody’s. Fitch heeft het olieconcern voor het eerst een kredietbeoordeling gegeven: A+. De op vier na hoogste score.

Saudi Aramco haalt zijn olie maar uit één land: het eigen land. Dat kan het bedrijf kwetsbaarder maken

Hoge belastingen Die rating had hoger kunnen uitvallen, als de Saudische overheid niet zo’n grote invloed zou hebben op het bedrijf. Door de hoge belastingen verdient Aramco per olievat minder dan Shell. De staat heeft de belasting in 2017 verlaagd van 85 naar 50 procent, maar toch gaat dit ten koste van de winstgevendheid en de kredietwaardigheid van het bedrijf, schrijft Fitch. De Saudische overheid bepaalt ook hoeveel er geproduceerd mag worden, in lijn met de afspraken van de Opec, de club van olieproducerende landen. Aramco heeft een hoge productie, enorme reserves, lage productiekosten en een behoudend financieel beleid, meldt Fitch. Daartegenover staat dat Aramco minder dan internationale concurrenten in aardgas en de verwerking van de olie zit. Ook haalt het de olie maar uit één land, het eigen land. Dat kan een bedrijf iets kwetsbaarder maken, bijvoorbeeld bij internationale spanningen. Saudi Aramco krijgt voor het eerst een kredietbeoordeling, omdat het voor het eerst bezig is schuldpapier uit te geven op de internationale markt. Met de opbrengst wil Aramco een meerderheidsbelang van 70 procent nemen in het eveneens Saudische petrochemische bedrijf Sabic, ter waarde van ruim 69 miljard dollar. Met deze overname wil het bedrijf zijn activiteiten verbreden.

Schone energie Aramco produceerde vorig jaar 13.6 miljoen vaten olie per dag, aanzienlijk meer dan Shell, Total of BP. De reserves zouden 257 miljard vaten bedragen, genoeg olie voor 52 jaar. Omdat de wereld vanwege het klimaatprobleem minder afhankelijk wil worden van fossiele brandstoffen, en olie langzaamaan plaats zal maken voor schone energie, denkt Saudi-Arabië na over een meer gevarieerde economie. In 2016 stelde het hiervoor een langetermijnplan op: Saudi Vision 2030. Het land wil onder meer de dienstensector ontwikkelen: toerisme, gezondheidszorg. En voor Aramco betekenen de hervormingen mogelijk dat het in schone energie en vloeibaar aardgas moet gaan investeren.

