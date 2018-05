Deze mini-drone vormt de nieuwe oren en ogen van Defensie

Het nieuwste wapen van Defensie is ongeveer zo groot als een libel. De drone met camera gaat vooral voor verkenningen ingezet worden. Eenheden van de landmacht en het Korps Mariniers kunnen zo tijdens militaire missies bijvoorbeeld zien wat achter een muur in vijandig gebied gebeurt.

Gisteren schafte Defensie tientallen van de apparaten aan bij het Noorse bedrijf dat de drone ontwikkelde. Hoeveel het er exact zijn en hoeveel geld ermee gemoeid is, wil een woordvoerder niet zeggen vanwege de commerciële belangen.

De zogeheten Black Hornet ziet eruit als een mini-helikopter. Met propellers van 120 millimeter en een gewicht van 18 gram is de drone volgens Defensie bijzonder handzaam. En stil. Belangrijk voor een verkenner die de vijand bij voorkeur moet bespioneren zonder gezien te worden. Het apparaat kan 25 minuten vliegen en onderweg video’s en foto’s maken. De militair die de drone de lucht instuurt, kan van een veilige afstand live meekijken.

Positieve ervaring

De Britse strijdkrachten hebben het systeem ingezet in Afghanistan. Ook de Noorse en Duitse krijgsmacht schaften de drones eerder al aan. De ervaringen zijn zeer positief, volgens Defensie. Door die praktijkervaring zijn de kinderziektes er bovendien uitgehaald, waar de Nederlandse krijgsmacht daar weer van kan profiteren. Inmiddels is precies duidelijk waar het systeem wel en niet voor geschikt is, aldus de woordvoerder.

De eerste militairen zijn inmiddels opgeleid door de fabrikant om de Black Hornet in te zetten. Zij gaan hun collega’s wegwijs maken.