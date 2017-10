Deze man haalde Jan Nagel over tegen de verlengde naturalisatietermijn te stemmen

De adrenaline spuit nog door zijn aderen. De dag nadat Jan Nagel (50Plus) in de Eerste Kamer de beslissende stem tégen het kabinetsvoorstel uitbracht om de termijn voor het verkrijgen van het Nederlanderschap te verlengen van vijf naar zeven jaar, heerst er bij Eelco Keij vooral ongeloof. Komt dit nou mede door zíjn lobby? Hij weet het wel zeker.

Keij werkte lange tijd als fondsenwerver in het buitenland, bezit zelf de Nederlandse én sinds 2011 de Amerikaanse nationaliteit en is getrouwd met een Amerikaanse vrouw. Al langer verdiept hij zich in de positie van een miljoen Nederlanders die in het buitenland wonen. “Zodra zij één stap over de grens zetten, bezitten zij plotseling minder rechten dan de landgenoten die in Nederland zijn gebleven.”

Een ongehoorde groep

Keij spreekt van een ‘ongehoorde’ groep, en er is niemand die haar belangen vertegenwoordigt. “Met mijn achtergrond als opgeleid jurist ben ik maar in de dossiers gedoken, en hou een weblog bij over dit onderwerp. Aan voorbeelden van achterstelling heb ik voorlopig geen gebrek.” Hij noemt het voorbeeld van de Nederlandse vrouw die in de Verenigde Staten na een scheiding vanwege haar nationaliteit door een Amerikaanse rechter géén gezag kreeg over haar Nederlandse kinderen. Maar hij maakte zich in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen ook druk over stemformulieren die niet aankwamen bij de kiezers in het buitenland. Hij verloor een rechtszaak hierover tegen de Staat, maar won in politiek opzicht. Een volgende keer mag het zo niet meer gaan, vindt een meerderheid in de Tweede Kamer.

Niemand kan de gedachte achter die termijn uitleggen, omdat deze er niet is

En toen kwam er het kabinetsvoorstel om de naturalisatietermijn te verlengen van vijf naar zeven jaar. “In alle opzichten was dat een slecht voorstel”, zegt Keij die zelf lid is van D66. “De VVD wilde vanwege politieke motieven die termijn oprekken naar 10 jaar, de PvdA wilde het bij 5 jaar laten, dus was het compromis een termijn van 7 jaar. Dat is een volstrekt arbitraire periode. Niemand kan de gedachte achter die termijn uitleggen, omdat deze er niet is.”

Daarnaast werd in het voorstel naturalisatie vanuit het buitenland onmogelijk. “Waarom? Het kabinet wil wel dat Nederlanders in het buitenland gaan studeren en over de grens hun carrière voorzetten, maar als diezelfde Nederlanders vervolgens tegen een buitenlandse partner aanlopen, gaat het kabinet drempels opwerpen. Het effect is dat gezinnen nodeloos uiteen worden gedreven. Juist een gezinspartij als het CDA zou dat niet moeten willen.” Volgens Keij is het ook een vergissing dat ‘naturalisatie’ op ‘integratie’ zou moeten volgen. “Je kunt met evenveel kracht zeggen dat mensen beter integreren met een Nederlands paspoort op zak.”

Nauwgezet volgde hij de behandeling van het voorstel in de Tweede Kamer, én het debat in de Senaat dat daarop volgde. Toen vorige week bekend werd dat de PvdA-fractie in de Senaat haar eigen voorstel niet langer zou steunen, kwam Keij in actie. “Door gesprekken met senatoren die ik eerder had gevoerd, wist ik dat 50plus de partij was die gevoelig kon zijn voor de argumenten van mijn achterban. Er leeft namelijk ook een grote groep oudere Nederlanders in het buitenland en die hadden al in een brandbrief aandacht bij 50Plus gevraagd.” Maar dat vuurtje moest dit weekend worden opgestookt, vond Keij. Zonder die stem van 50Plus zou er namelijk geen meerderheid meer zijn.

Nederlanders in het buitenland communiceren vooral met elkaar via Facebook, dus koos Keij ervoor via de 150 groepen die hij op Facebook volgt en de tienduizend lezers van zijn blog, een oproep te doen om een nette en aardige mail naar Jan Nagel te sturen. Die hing zaterdag al bij Keij aan de telefoon. “Zijn mailbox was volgelopen. Hij was niet boos, zei Nagel, eerder dankbaar. Hij zag in dat zijn stemgedrag als het gaat om de verlengde naturalisatietermijn, bepalend kan zijn voor de vraag of oudere Nederlanders in het buitenland zich door 50Plus vertegenwoordigd voelen.” En dus schoof Nagel met een beslissende stem tégen, de nieuwe naturalisatietermijn in de prullenbak. Keij zag het dinsdag vanaf de publieke tribune. Het is echt gebeurd.

Lees de blog van Eelco Keij hier.