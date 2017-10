Deze landstitel was een bijzondere voor de honkballers van Neptunus

Maar door verschillende gebeurtenissen tijdens het seizoen is deze titel een speciale voor de club uit Rotterdam.

Een emotionele Orlando Yntema vierde zondag na afloop van de gewonnen wedstrijd (5-6) tegen Amsterdam Pirates feest. Doordat Neptunus voor de vierde keer won, was de best-of-sevenserie beslist (4-1). Yntema had ruim zeven innings op de werpersheuvel gestaan en dat hij daar weer stond, was voor hem niet vanzelfsprekend.

Gedurende het seizoen werd een tumor op zijn schildklier geconstateerd en daardoor kon hij niet meedoen aan de Europa Cup, die Neptunus in juni won. Pas toen bleek dat de tumor goedaardig was, kon Yntema weer aan het vervolg van zijn honkbalcarrière denken.

Eerste seizoen als coach

Daarnaast was de landstitel ook speciaal voor Ronald Jaarsma. Het is zijn eerste seizoen als coach van Neptunus en daarvoor was hij assistent-coach bij Pirates in Amsterdam. Zijn aangekondigde vertrek naar Neptunus deed vorig jaar veel stof opwaaien en Pirates besloot dat hij tijdens de Holland Series op de tribune moest plaatsnemen en zijn rol als assistent-coach niet meer mocht vervullen. Uitgerekend op het veld van zijn vorige club vierde Jaarsma zijn eerste landstitel.

“Natuurlijk was ik vorig jaar teleurgesteld dat ik tijdens het slot van het seizoen op de tribune moest zitten”, vertelt Jaarsma. “Maar het is niet zo dat ik nu een lange neus naar Pirates maak. Als ik de kans niet had gehad of als ze geen vertrouwen in me hadden dan had ik dat wel gedaan. Maar daar is nooit sprake van geweest.”

Ik voelde dat het team ge­con­cen­treer­der was dan normaal Ronald Jaarsma

Daar waar het landskampioenschap voor Neptunus bijna normaal is geworden, was het voor Jaarsma zijn eerste titel. “Ik was misschien wel het meest nerveus van allemaal”, lacht hij. “Ik was in het maken van mijn beslissingen wel rustig, maar ik heb wel wat geijsbeerd in mijn dug-out. Nadat het was beslist viel er een last van mijn schouders en werd ik emotioneel. Dat had denk ik ook met Yntema te maken. Ik voelde ook dat het team geconcentreerder was dan normaal. De jongens wilden voor hem zo graag deze prijs pakken.”

Veel tijd om te genieten heeft Jaarsma nu niet. Zondagavond heeft hij met de selectie gefeest in Rotterdam, maar direct daarna is de blik alweer op volgend seizoen gegaan. De overschrijvingstermijn voor spelers sluit op 1 november en dus is hij alweer druk bezig met het samenstellen van de selectie van volgend jaar.

“Een aantal oudere spelers zal vervangen moeten worden. Diegomar Markwell, Loek van Mil en Berry van Driel bijvoorbeeld zijn misschien wel met hun laatste twee, drie jaar bezig”, zet Jaarsma uiteen. “We hebben een aantal jongens in de jeugdopleiding van zestien, zeventien jaar die we nu geleidelijk in moeten gaan passen. Onze doelstelling is dan ook om ons niet vol te vreten met vedettes van andere clubs.”

Volgens Jaarsma zou het zomaar zo kunnen dat Neptunus van alle clubs in de hoofdklasse het minste aantal spelers gaat aantrekken, doordat het jonge spelers gaat doorschuiven naar de hoofdmacht. “Maar we moeten wel kritisch kijken naar wie de potentie heeft om tot een dragende kracht uit te groeien. We willen elk jaar een prijs blijven pakken, dus we kunnen niet in een keer vijf jonkies erin gooien.”