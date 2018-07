Deze gaspijpleiding maakt Donald Trump boos

De kitesurfers aan het strand van Lubmin zwieren ongehinderd langs de bosrijke kust. De lucht trilt boven het asfalt van de jachthaven, op zee is het een beetje heiig. Een paar honderd meter van het strand ligt een groot platformachtig schip, precies boven het punt waar deze dagen een eerste stukje pijpleiding van de Nord Stream 2 zijn duik onder het kustwater en het strand door gaat maken. Achter de bomen en voorbij een lange dijk, enkele tientallen meters landinwaarts, zal hij weer boven de grond komen. Hier staat een enorme lier opgesteld die de buizen door twee microtunnels trekt. Op het terrein is een kantoor in aanbouw, de rest oogt nog kaal. Van het landingspunt is weinig te zien, behalve de betonnen omheining van de tunneluitgang.

Een slordig neergezette container even verderop is het 'bezoekerscentrum', waaraan nog snel de laatste hand wordt gelegd voor de opening. De buitenkant is vrolijk zeeblauw geverfd, met daarop de route van de pijpleiding: van het Russische Vyborg dwars door de Oostzee naar dit uiterste puntje van Duitsland bij de stad Greifswald, net voorbij de Poolse grens.

Een enkele fietstoerist kijkt nieuwsgierig naar de haveningang, een lang kanaal dat op zee uitkomt. Aan de overkant van het kanaal blikkeren de buizen en installaties van de eerste Nord Stream, de tweelingbroer die ook bij deze kuststrook aan land komt en al sinds 2011 in bedrijf is. Vanaf hier stroomt al jaarlijks 55 miljard kuub Russisch gas Europa in. Dat is iets minder dan de helft van de Russische export die door Oekraïne loopt, en een kwart van de totale export naar Europese landen.

Zo haalde Donald Trump fel uit tijdens de recente Navo-top. "Het is triest [...] Wij beschermen Duitsland, Frankrijk en al deze landen en dan sluiten enkele landen een pijpleidingdeal met Rusland en betalen zo miljarden aan de Russische schatkist. Ik denk dat dit zeer ongepast is [...] Duitsland wordt volledig door Rusland gecontroleerd", aldus de Amerikaanse president. Dat laatste mag sterk overdreven zijn - Duitsland heeft meer gasleveranciers - maar feit is dat Europa's grootverbruiker van gas een van de weinige pleitbezorgers is van Nord Stream 2.

De Nord Stream 2 verhit de gemoederen al jaren. In 2015 zetten het Russische Gazprom, de Duitse concerns Wintershall en Uniper, het Franse Engie, het Oostenrijkse OMV en het Brits/Nederlandse Shell een eerste handtekening voor het project. Sindsdien lopen ze in Brussel, in Oost-Europese hoofdsteden zoals Warschau en zelfs in Washington te hoop tegen wat gezien wordt als een machtig wapen in handen van Moskou.

Draai

Het verhaal van de twee pijplijnen is het verhaal van Europa's worsteling met het Russische gas. Het verzet van Trump is daarbij nog het makkelijkst te verklaren: hij is erop uit om het Amerikaanse gas in vloeibare vorm (LNG) ook in Europa af te zetten. Maar dat is voorlopig nog te kostbaar. De Amerikanen zijn bovendien om politieke redenen al jaren voorstander van minder gas uit Rusland.

Het is Europa zelf dat het afgelopen decennium een draai heeft gemaakt. Over de eerste Nord Stream was Brussel enthousiast. Het idee voor deze pijplijn werd geboren rond 2005, in de jaren van de gasoorlogen tussen Rusland en zijn buren Wit-Rusland en Oekraïne.

Het leeuwendeel van de Russische gasexport naar Europa verliep toen nog via Oekraïne, een kleiner deel via Wit-Rusland door Polen. De ruzies om de transporttarieven, onbetaalde rekeningen en diefstal van gas door de Oekraïners werden de Russen in 2009 te gortig. Tot afgrijzen van de Westerse energieconcerns - die vreesden voor het betrouwbare imago van gas - ging de gaskraan dicht. Midden in de winter.

Voor het eerst pompte Duitsland 'hulpgas' van west naar oost, in plaats van andersom. Maar achter de schermen deelden de westerse concerns met Brussel de onvrede over de Oekraïnse aanpak van gascorruptie en het achterstallige onderhoud van de pijplijnen.

De eerste Nord Stream zou Europa meer keus en stabiliteit bieden, zonder lastige doorvoerlanden. Het gas ging stromen vanaf 2001, en het project had dezelfde deelnemers als nummer twee, met de Nederlandse Gasunie in plaats van Shell.

Ook toen al waren de Duitsers de grootste pleitbezorgers, oud-bondskanselier Gerhard Schröder voorop. Geen wonder, want Duitsland zag zich, ondanks het gebrek aan eigen gas, uitgroeien tot een nieuw strategisch knooppunt in het Europese gasnetwerk.

Maar de kiem van vrees voor het Russische 'energiewapen' was gezaaid. En latere politieke ontwikkelingen, de annexatie van de Krim en de oorlog in Oost-Oekraïne, maakten de relatie tussen Brussel en Moskou er niet beter op. Doorn in het oog van Brussel bleef ook de monopolie-positie van staatsbedrijf Gazprom, dat gasproductie, transport én handel controleert, terwijl energieconcerns binnen Europa door liberalisering deze zaken in aparte bedrijven moesten opsplitsen.