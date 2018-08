Deze foto van Poetin en Merkel lijkt een vakantiekiekje, maar achter gesloten deuren was het bittere ernst

De twee leiders bespraken de conflicten in Syrië en Oekraïne, de Amerikaanse sancties tegen Iran en de aanleg van een gaspijplijn. De gesprekken leverden weinig op, maar dat was niet erg, aldus Kremlin-woordvoerder Dimitri Peskov. De ontmoeting, zaterdag, was een vervolg op hun eerder bijeenkomst in mei, en bedoeld om elkaars positie beter te begrijpen.

Merkel kreeg onlangs felle kritiek van de Amerikaanse president Donald Trump vanwege de economische samenwerking met Moskou. Trump beschouwt bijvoorbeeld de import van Russisch gas door Duitsland als een dolk in de rug van de Navo. Merkel leek zich daar niets van aan te trekken in haar gesprekken met Poetin, want ze kwamen opnieuw te spreken over het Nord Stream 2-project, een gaspijpleiding van Rusland naar een aantal EU-landen.

Poetin zei dat het gasproject louter ‘zakelijk’ van aard is, maar toch lijkt er een zekere politieke toenadering te zijn tussen de twee landen. De aanvallen van Trump en zijn onberekenbare beleid leiden in Duitsland tot zorgen over de afhankelijkheid van de VS. Mogelijk probeert Duitsland door toenadering naar Rusland meer los te komen van de Amerikanen. Opvallend was dat na afloop van de ontmoeting journalisten niet in staat werden gesteld om vragen te stellen.

Poetin kon niet alleen in Duitsland op een warme ontvangst rekenen: eerder op de dag was hij te gast op het huwelijk van de Oostenrijkse minister van buitenlandse zaken. In een wijngaard trouwde Karin Kneissl met de zakenman Wolfgang Meilinger, en ze had Poetin uitgenodigd. De beelden van de bruiloft – Poetin danste vrolijk met haar – leidden tot felle kritiek bij verschillende oppositieleden, die vonden dat ze daarmee het EU-beleid jegens Rusland ondermijnde.