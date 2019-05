Deze foto's vangen het werk van de wetenschapper in één beeld

Ze koken op hetzelfde vuur, maar hebben elk een eigen koelkast. Om het in Rusland vol te houden als wetenschapper moet je vol van idealisme zijn en genoegen nemen met een karig inkomen, is de boodschap van de maakster. We zijn eraan gewend dat wetenschappelijke kennis wordt ontwikkeld, gedeeld en doorgegeven in kraakheldere laboratoria, voegt de jury toe. Hier ontvangt de wetenschapper zijn collega’s in z’n keukentje.

Met dit beeld won Kaufmann een van de hoofdprijzen in een fotowedstrijd uitgeschreven door de Zwisterse wetenschapsorganisatie SFNF. Het is de derde editie van deze wedstrijd, en het bijzondere is dat het hier niet draait om betoverende beelden van celstructuren, hersenscans of satellietopnamen, maar om de menselijke kant van de wetenschap.

De vlindervangende wetenschapper. © Carolina Elejalde

De mens die voor zijn onderzoek iedere dag vlinders moet vangen, is te zien in het bekroonde beeld van Carolina Elejalde, een promotieonderzoekster aan de universiteit van Lausanne.

De turende wetenschapper. © Isabela Stoian

Tot slot: de mens die zit te puzzelen op een oud manuscript tot ogen en hoofd zeer doen. Manuscriptache, is de titel van de foto gemaakt door Isabela Stoian, promotieonderzoekster aan de universiteit van Freiburg. Leespijn. Zoete pijn, zegt Stoian, als je beseft dat iemand duizend jaar geleden minstens zo veel pijn heeft geleden om de letters op papier te krijgen.

