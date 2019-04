Deze ex-generaal moet ruzie rond de herbouw van de Notre-Dame voorkomen

De herbouw van de van de Notre-Dame is een dermate kolossale opgave, moet de Franse president Macron hebben gedacht, dat alleen iemand met een kolossale staat van dienst daar leiding aan kan geven.

Lees verder na de advertentie

Gisteren werd bekendgemaakt dat de zeventigjarige Jean-Louis Georgelin, een voormalig generaal en militair stafchef, die voor Frankrijk zo belangrijke taak op zich neemt. Hij zal, zo wordt gezegd, de renovatie leiden ‘met de hand van een meester’. Georgelin heeft namelijk nogal wat ervaring in het leiding geven.

Op Wikipedia staan alle eretitels die hij daarmee tijdens zijn lange loopbaan verdiende - die lijst neemt een complete pagina in beslag. Van menige orde heeft hij de hoogste medaille. Naast 29 andere titels is hij grootkanselier van het erelegioen, bezit hij het grootkruis voor nationale verdienste en is hij ook commandeur in de Franse Orde van Kunsten en Letteren.

Georgelin staat erom bekend dat hij niemand naar de mond praat. Die eigenschap zal hem zeker helpen om de komende jaren de vaart in het project te houden. Macron wil dat de Notre-Dame in vijf jaar tijd wordt hersteld. In 2024 zijn de Olympische Spelen in Parijs, dan moet de kathedraal weer in volle glorie te zien zijn.

Een kwestie van wil “Dat kan, het is een kwestie van wil”, zegt Georgelin over die streeftermijn. “En vooral een kwestie van je niet verliezen in allerlei geleerde vergaderingen.” Dat laatste wordt nog een hele klus, want nu al lopen de debatten over de beste manier van herbouw hoog op. De één wil dat de kerk herbouwd wordt in de staat van voor 1793, de ander vindt het beter de versie van 2019 aan te houden. En moet het raamwerk bestaan uit beton, hout of metaal? Het wordt de taak van de generaal om in dergelijke kwesties krachtige besluiten te nemen. Want ook president Macron heeft meteen al gezegd dat ‘ijdele polemieken’ de herbouw niet in de weg mogen zitten.

Lees ook:

De Notre-Dame precies herbouwen zoals het was, of met de restauratie juist laten zien dat er iets groots gebeurd is? De Notre-Dame restaureren is op veel manieren mogelijk. En het kan voor minder geld dan gedacht wordt , zegt de in Frankrijk werkzame restauratie-architect Carsten Hanssen.