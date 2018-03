Deze drogredenen gebruiken voor- en tegenstanders van de sleepwet

Is de vrouw in het GroenLinks-filmpje volgens de diensten een potentiële terrorist? Dan is het een ander verhaal. Dan mogen de diensten na toestemming van de minister dingen als hacken, aftappen of schaduwen.

De beelden komen uit een campagnefilmpje van GroenLinks met de titel 'Word wakker zonder sleepwet'. De boodschap: niemand wil toch dat zo'n man zomaar mee kan kijken met alles wat we online doen? Nee, dat wil niemand. Maar het klopt ook niet. De AIVD en MIVD mogen onder de nieuwe wet niet elke willekeurige Nederlander afluisteren van het ontwaken tot het slapengaan. Ze mogen wel op grotere schaal dan nu het geval is internetverkeer onderscheppen en doorzoeken op basis van bepaalde kenmerken, zoals een locatie.

Een vrouw klapt tijdens het ontbijt haar laptop open. Haar webcam verandert in een oog dat de kamer begint te scannen. Ergens in een anoniem kantoorpand zit een AIVD'er live mee te kijken.

Hoe overtuig je iemand om voor de nieuwe Wiv te gaan stemmen? Door te overdrijven hoe achterhaald die oude wet is, moet premier Mark Rutte hebben gedacht. Tijdens het wekelijkse gesprek met de NOS afgelopen vrijdag zei hij dat de diensten op dit moment überhaupt niet op de internetkabel verkeer mogen onderscheppen, terwijl vrijwel alle communicatie tegenwoordig via die kabel loopt. Dat klopt niet. De AIVD en MIVD mogen al gericht bepaalde personen of organisaties tappen, ook via de kabel. Ongericht internetverkeer onderscheppen, dát mag volgens de oude wet niet.

Voor- en tegenstanders: je kiest tussen privacy en veiligheid

Zoals het vaak gaat in de discussie over privacy, lijkt het net of er maar twee keuzes zijn. Je bent voor veiligheid of je bent voor privacy. De afgelopen campagne kwam deze tegenstelling aan beide kanten van de campagne aan de orde. Maar het is niet waar dat iedereen die voor de wet is, zijn privacy totaal overboord gooit.

Of andersom: dat mensen die tegen stemmen liever een aanslag laten gebeuren dan dat ze wat van hun privacy opgeven. De tegenstelling tussen veiligheid en privacy schept misschien wel wat duidelijkheid in de ingewikkelde wet, maar is een vals dilemma.

Oordeel: vals dilemma