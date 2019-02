Deze drie opvolgers van Dafne Schippers dienen zich aan

Van Hunenstijn won vorig jaar op haar EK-debuut samen met Schippers estafettezilver op de 4x100 meter. Nu wil ze zich voor de WK in Doha plaatsen. Een NK-medaille zat er nog niet in op de 60 meter. Van Hunenstijn blesseerde haar hamstring in de halve finale.

Nee, van Schippers wint ze niet. Maar ze leert wel van haar. Dagelijks ziet ze hoe de Utrechtse wereldkampioene met haar sport bezig is op Papendal, waar ze beiden trainen onder Bart Bennema. "Het is fijn om iemand als Dafne te hebben om je aan op te trekken. Daar kun je van leren. Je wordt meegenomen in die professionele sfeer. We hebben het gezellig, maar op de momenten dat het echt moet, pakken we de focus. Dat leer ik van haar. Ook andere dingen, hoe ze met de media omgaat bijvoorbeeld."

Ze hoort bij de beste sprintsters van Nederland en komt uit Apeldoorn, dus was Marije van Hunenstijn hét gezicht van de NK indoor. Haar foto siert bushokjes in de stad. Eén nieuwssite meldde zelfs dat ze het Schippers nog lastig ging maken op de NK. Maar dat was niet wat ze had gezegd tegen de journalist, lacht Van Hunenstijn. "Ik zei wel dat ik er natuurlijk was om het anderen een beetje moeilijk te maken."

Jamile Samuel (26)

Ze is al jaren een vaste waarde in de Nederlandse sprinttop. Maar Jamile Samuel sprintte altijd in de schaduw van Dafne Schippers. Tot de EK in Berlijn vorig jaar. Toen won de 26-jarige atlete brons op de 200 meter. Een doorbraak, met dank aan Bart Bennema, toen nog de oude coach van Schippers, die nu weer bij hem terug is.

Samuel had nooit zoveel zin om op Papendal te komen trainen. Het leek de Amsterdamse maar niks om verscholen te zitten in de Arnhemse bossen. Eén keer per week prima, maar meer niet. Toen ze tóch kwam, bracht dat ook resultaat. Bennema leerde haar om een race anders op te bouwen. "Vroeger dacht ik alleen maar: ik moet winnen, dus ik moet gewoon maar hard rennen. Nu focus ik me eerst op mijn start. Dan hang ik in de bocht. Als je in de bocht hangt, kom je er sneller uit. Daarna moet je die snelheid houden, en tegelijkertijd op je techniek letten. Het gaat nu zoveel makkelijker."

Samuel won zaterdag in Apeldoorn zilver op de 60 meter met 7.26, één honderdste verwijderd van de limiet voor de EK indoor in Glasgow begin maart. Schippers won het goud in 7.18. Seedo pakte brons in een nieuw juniorenrecord van 7.27.