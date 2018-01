Deze button moet mensen weer met elkaar laten praten

De Beam is een slimme button waarop je steeds wisselende foto’s, teksten en zelfs filmpjes toont. De Amerikaanse ondernemer Andrew Zenoff kwam een paar jaar geleden op het idee van de Beam, omdat hij iets wilde maken waardoor mensen met elkaar in gesprek raken. “Tegenwoordig ligt zoveel nadruk op internet en contacten die we daar opdoen dat we vergeten dat je ook met mensen om je heen kunt praten. In de metro, trein of de bus kijken veel mensen op hun telefoon. Ik wil dat mensen door deze button weer met elkaar gaan praten. Mijn vrouw groeide op in de jaren tachtig en draagt nog geregeld buttons. Door haar kwam ik op het idee.”

Lees verder na de advertentie

Ik gebruik die functie ook om aan mijn vrouw te laten weten dat ik onderweg ben naar huis Amerikaanse ondernemer Andrew Zenoff

Het is mogelijk om zelf ontwerpen te maken voor de Beam. “We hebben een computerprogramma gemaakt dat berekent wat jij leuk vindt op basis van je voorkeuren. Als jij vaak honden, Vikingen en Hawaï laat zien op je button, dan krijg je meer afbeeldingen hiervan te zien.” Bedrijven tonen ook interesse in de Beam, zegt Zenoff. “Op conferenties laat je daarop het logo van een onderneming zien, in combinatie met je naam.”

Bovendien zit er nog een noodknop op. Als je tien seconden lang het knopje aan de zijkant indrukt, dan geeft de button precies door waar je bent. Je selecteert van tevoren naar wie je dat verstuurt. “Bijvoorbeeld als je je onveilig voelt als je ’s avonds van het station naar huis loopt. Ik gebruik die functie ook om aan mijn vrouw te laten weten dat ik onderweg ben naar huis. Dan hoef ik niet te bellen vanuit de auto en krijgt ze automatisch een berichtje als ik over de Golden Gate Bridge ga.”

De Beam kost 99 dollar (www.beamauthentic.com).