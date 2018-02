Deze Belgen staan dankzij benefietdiners en bingo-avonden op olympisch ijs

Dus werden er bingo-avonden en benefietdiners georganiseerd om het budget voor Pyeongchang rond te krijgen. Broer en zus moesten in december zelf nog patat kopen. Voor de Vlaamse friet konden ze geen sponsor vinden. De wijnsponsor haakte ook af, maar eten was er wel en zo kwam het geld om te gaan.

Toen het geld er was om zelf te gaan, moest hun moeder nog mee. Ze had nog nooit gevlogen.

Nu staan ze samen op het olympische ijs. Een klein wonder, gezien de povere omstandigheden waarin de twee trainen. In België, een land zonder kunstschaatscultuur, oefenden ze jarenlang in een oude schaatshal die twee jaar geleden de deuren sloot. Carine Herrygers is al veertien jaar hun coach, ze schoolde zichzelf en groeide met haar pupillen mee.

Zonder middelen aansluiting vinden bij de wereldtop was niet makkelijk, vertelt Jorik Hendrickx. “Jonge talenten worden in België niet ondersteund. Onze kunstschaatsfederatie krijgt geen subsidie. Je moet keihard knokken om hier te staan. We hebben allerlei acties moeten houden om budget bij elkaar te krijgen.”

Via weer een andere crowdfundingactie haalden broer en zus 5000 euro op om haar over te laten vliegen. Het was de eerste keer dat ze een verre internationale wedstrijd bezocht van haar kinderen.

Politiek En dan was er nog dat andere ding dat op de achtergrond speelde. Jorik Hendrickx is homoseksueel. Dat wisten zijn vrienden en familie allang. Enkele dagen voordat hij op het ijs stapte in Zuid-Korea besloot Hendrickx in een gesprek met een aantal Belgische journalisten ook voor de buitenwereld uit de kast te komen. Het voelde als het juiste moment om dat te doen. Toen Hendrickx vier jaar geleden in Sotsji zijn olympisch debuut maakte, was hij nog niet zo ver. “Nu ben ik er heel comfortabel bij om erover te praten. In Sotsji was het ook een politiek thema. Het was het niet waard om naar boven te brengen.” Lees verder na onderstaande afbeelding. Loena Hendrickx in actie op EK kunstschaatsen in Moskou. Woensdag komt de Belgische in actie op de korte kür. © AFP De 25-jarige kunstschaatser uit Arendonk wilde zijn verhaal één keer kwijt. Hij vindt het belangrijk dat het over zijn prestaties op het ijs blijft gaan. Ook daarom praatte hij er eerst liever niet over. “Als topsporter wil je eigenlijk alleen maar geassocieerd worden met sportieve resultaten. En niet met de persoon die je daarnaast bent.” Voor Hendrickx is een eindklassering in de toptien pas mogelijk als hij een viervoudige sprong in zijn repertoire stopt. Hendrickx reed vrijdag zijn beste korte kür ooit en plaatste zich daarmee voor de vrije kür van zaterdag. De Belg kwam daarin dicht bij zijn persoonlijke record en was heel blij met zijn 14de plek in het eindklassement.