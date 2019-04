Deze 23-jarige Syriëganger staat vandaag voor de rechter, maar deed ze iets strafbaars?

Radicaal is zijn cliënt niet. Orthodox wel, zegt advocaat Taner Sen. Melis A. leeft volgens een strikte uitleg van de islam. “Maar ze heeft nooit geweld verheerlijkt, is nooit bereid geweest een aanslag te plegen, heeft niemand geronseld en geen wapens gebruikt.”

Toch zit A. (23) vandaag in de beklaagdenbank, zoals alle Syrië­gangers zich bij terugkeer moeten verantwoorden tegenover de rechter. Volgens haar familie radicaliseerde A. voorafgaand aan haar vertrek in 2016 naar IS-gebied. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van deelname aan een terroristische organisatie en het (mede-)voorbereiden van terreurdaden. Vandaag zal blijken hoe zwaar haar dat wordt aangerekend.

Net als Laura H.

Uit eerdere rechtszaken tegen vrouwelijke uitreizigers blijkt dat het voor een veroordeling niet nodig is om daadwerkelijke mee te vechten met IS. Ook vrouwen die koken voor hun strijdende man dragen bij aan het voortbestaan van de terreurgroep, redeneert justitie. Wel volgen er voor vrouwen doorgaans lagere straffen dan voor de mannelijke uitreizigers: zo kreeg Laura H. in 2017 elf maanden cel nadat zij een klein jaar in het kalifaat doorbracht. De man van Melis A., inmiddels overleden, werd in zijn afwezigheid veroordeeld tot zes jaar cel.

Het verhaal van A. en Laura H. kent enige gelijkenis. H. zei tegen de rechter dat ze naïef was toen ze naar Syrië ging, op zoek naar een gelukkig leven in een islamitisch land. Ook de in Turkije geboren A. was toen ze vertrok ‘kinderlijk naïef’, zegt haar advocaat Sen. “Ze reisde de man achterna op wie ze verliefd was en met wie ze een gezin wilde stichten. Hier voelde ze zich niet prettig. Ze werd door haar progressieve familie en op straat nagekeken vanwege haar kleding en dacht ergens naartoe te gaan waar ze geaccepteerd zou worden.”

De plaatjes die haar man haar had laten zien over theekransjes en spelende kinderen in het kalifaat bleken schone schijn. A. kwam terecht in een gebied dat hevig werd gebombardeerd. Ze vluchtte en belandde in een Koerdisch kamp. Net als meer Nederlandse jihadisten. Volgens de AIVD zitten er momenteel nog zo’n veertig vast.