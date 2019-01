Deze 19-jarige schaker maakt zijn debuut in de masters-groep

Jorden van Foreest vindt het een lastige vraag. Wanneer hij tevreden zal zijn na de 81ste editie van het Tata Steelschaaktoernooi, dat morgen officieel wordt geopend in Wijk aan Zee? “Als ik goed heb gespeeld?” lacht hij schouderophalend.

Van Foreest (19) hinkt op twee gedachten bij het geven van een antwoord. Natuurlijk is hij blij met de wildcard van toernooidirecteur Jeroen van den Berg, waardoor hij zijn debuut mag maken in de masters-groep. Tot die groep behoren ook topschakers als regerend wereldkampioen Magnus Carlsen, de oud-wereldkampioenen Vladimir Kramnik en Viswanathan Anand en zijn landgenoot Anish Giri. “In het begin zal ik zeker genieten”, haast Van Foreest zich te zeggen. “Dit is voor mij een droom die uitkomt. Maar zodra ik een paar partijen achter elkaar verlies, wordt het minder genieten en slecht slapen. Dan wordt de druk vervelend.”

Van Foreest, die vorig jaar vwo-examen deed, geldt als een beloftevolle schaker. Hij mag zich sinds zijn zestiende grootmeester noemen. In 2016 werd hij, als zeventienjarige, Nederlands kampioen. Zijn stijl is recht-door-zee. Soms wat impulsief, ongeduldig, maar altijd het hele palet bestrijkend.

Tenzij ik er heel snel van af word gemept, kan ik hele lange partijen verwachten, waarbij ik elke keer onder druk sta. Jorden van Foreest

“Ik zie mezelf graag als een universele speler, iemand die alles wel redelijk kan”, zegt Van Foreest in de foyer van theater De Vest in Alkmaar, waar tientallen schaakliefhebbers het dinsdag tegen hem konden opnemen. “Impulsief ben ik nog steeds. Dat heeft ook te maken met mijn karakter en persoonlijkheid. Ik heb wel eens wat gelezen om te kijken of ik daar iets aan kon doen, maar vaak is het gewoon nutteloos, omdat je zwakke punt tegelijkertijd ook je sterke punt kan zijn. Af en toe impulsieve zetten doen, kan ook betekenen dat ik mijn tegenstander ineens hevig onder druk zet. Ik probeer er gewoon goed mee om te gaan.”

Jorden van Foreest. © Hollandse Hoogte / Corné Sparidaens

De verwachting is dat Van Foreest in het defensief zal worden gedrongen in Wijk aan Zee. De Utrechter, 189ste op de wereldranglijst, moet het opnemen tegen grootmeesters die stuk voor stuk tot de vijftig beste schakers van de wereld behoren. Dat zal veel van hem vragen, zowel fysiek als mentaal. “De hele wereldtop is hier en ze willen allemaal van mij winnen”, zegt Van Foreest ontspannen op een loungebank. “Tenzij ik er heel snel van af word gemept, kan ik hele lange partijen verwachten, waarbij ik elke keer onder druk sta. Dat kost veel energie.”

Openingswerk Van Foreest heeft maandenlang hard getraind ter voorbereiding op het toernooi in Wijk aan Zee, dat duurt tot en met zondag 27 januari. “Ik heb vooral aandacht besteed aan het openingswerk”, vertelt hij. “Dat speelt een belangrijke rol. Ik weet dat die andere jongens daar beter in zijn dan ik. Natuurlijk zit er wel eens angst in mijn achterhoofd. Zo van: wat nou als het heel slecht gaat? Maar ik heb er vooral heel veel zin in. Ik weet dat ik niet kansloos ben tegen deze schakers. Tegen vijf, zes tegenstanders heb ik eerder gespeeld, en niet met heel slechte resultaten. Als ik mijn beste vorm haal, dan weet ik dat ik een redelijk resultaat kan neerzetten.” Van Foreest, de oudste uit een gezin met zes kinderen, is niet de enige die de eer van de familie hoog houdt in het Noord-Hollandse kustdorp. Ook zijn zeventienjarige broertje Lucas (challengers) en elfjarige zusje Machteld (amateurs) zijn van de partij in Wijk aan Zee. Over het gezin werd twee jaar geleden een documentaire gemaakt, ‘De stelling Van Foreest’, waarin te zien is dat zo’n beetje alles in het teken staat van schaken. Of de oudste telg nog wel eens iets opsteekt van zijn zusje? Van Foreest lacht. “Machteld denkt wel altijd rustig na. Daar kan ik nog wel wat van leren, ja.”

